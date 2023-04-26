Ветер разносит мусор со свалки по полям под Алейском

Люди, по словам местных жителей, нередко валят мусор прямо на обочины дороги

26 апреля 2023, 10:15, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Алейска пожаловались на проблему с мусором, который разносит по полям с местной свалки. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, ситуация повторяется из года в год, а на просьбы сделать ограждение никак не реагируют.

Кроме того, люди сами нередко валят мусор прямо возле дороги, потому что на свалку их не пропускают.

На кадрах, которые опубликовал мужчина, видно землю, устланную отходами.