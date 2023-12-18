Ветеранам боевых действий предложили компенсировать 50% затрат на отопление

Речь идет об угле, дровах и сжиженном газе в баллонах

18 декабря 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил компенсировать 50% затрат на отопление ветеранам боевых действий, сообщает ТАСС.

"Инициатива касается тех, кто проживает в собственных домах, на селе, там, где нет центрального отопления", – пояснил Слуцкий.

Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме такие меры поддержки уже внедрены.

"Ситуацию нужно сбалансировать", – подчеркнул парламентарий.

Речь идет об угле, дровах и сжиженном газе в баллонах, приобретаемых "в пределах норм", установленных для продажи населению.