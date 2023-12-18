Ветеранам боевых действий предложили компенсировать 50% затрат на отопление
Речь идет об угле, дровах и сжиженном газе в баллонах
18 декабря 2023, 14:47, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил компенсировать 50% затрат на отопление ветеранам боевых действий, сообщает ТАСС.
"Инициатива касается тех, кто проживает в собственных домах, на селе, там, где нет центрального отопления", – пояснил Слуцкий.
Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме такие меры поддержки уже внедрены.
"Ситуацию нужно сбалансировать", – подчеркнул парламентарий.
Речь идет об угле, дровах и сжиженном газе в баллонах, приобретаемых "в пределах норм", установленных для продажи населению.
14:50:36 18-12-2023
Интересно, когда все пройдут ВСО, то кто будет платить?
14:51:19 18-12-2023
а списанное раскидать на всех обычных жильцов
15:03:01 18-12-2023
"Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме такие меры поддержки уже внедрены." Где это внедрены? Не знаю, полную сумму плачу, как ранее, так и сейчас.
15:35:16 18-12-2023
Гость (15:03:01 18-12-2023) "Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме таки... Ну а Вы оформляли компенсацию? Мама по случаю гибели сына оформила. Платит, да, полную сумму. Но 50% возвращает соцзащита на карту.
12:10:10 19-12-2023
Гость (15:03:01 18-12-2023) "Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме таки... вот именно
10:32:31 19-12-2023
Мой муж ветеран боевых действий, пару лет назад я сама лично в соцзащиту звонила и спрашивала, какие льготы ему положены при оплате ЖКХ, ответили, что льгота распространяется только на услуги управляющей компании. Все! Об отоплении речи не было.
12:10:49 19-12-2023
Гость (10:32:31 19-12-2023) Мой муж ветеран боевых действий, пару лет назад я сама личн... чистая правда!
09:33:02 23-12-2023
А как же льготы при оплате отопления природным газом? Газпром не позволяет?