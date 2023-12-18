НОВОСТИОбщество

Ветеранам боевых действий предложили компенсировать 50% затрат на отопление

Речь идет об угле, дровах и сжиженном газе в баллонах

18 декабря 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил компенсировать 50% затрат на отопление ветеранам боевых действий, сообщает ТАСС.

"Инициатива касается тех, кто проживает в собственных домах, на селе, там, где нет центрального отопления", – пояснил Слуцкий.

Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме такие меры поддержки уже внедрены.

"Ситуацию нужно сбалансировать", – подчеркнул парламентарий.

Речь идет об угле, дровах и сжиженном газе в баллонах, приобретаемых "в пределах норм", установленных для продажи населению.

Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

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Слуцкий отметил, что даже после запрета сериал будут смотреть те, кто этого захочет
НОВОСТИОбщество
отопительный сезон инициативы

Комментарии 8

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Гость

14:50:36 18-12-2023

Интересно, когда все пройдут ВСО, то кто будет платить?

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Гость

14:51:19 18-12-2023

а списанное раскидать на всех обычных жильцов

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Гость

15:03:01 18-12-2023

"Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме такие меры поддержки уже внедрены." Где это внедрены? Не знаю, полную сумму плачу, как ранее, так и сейчас.

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Гость

15:35:16 18-12-2023

Гость (15:03:01 18-12-2023) "Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме таки... Ну а Вы оформляли компенсацию? Мама по случаю гибели сына оформила. Платит, да, полную сумму. Но 50% возвращает соцзащита на карту.

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Гость

12:10:10 19-12-2023

Гость (15:03:01 18-12-2023) "Он уточнил, что для проживающих в многоквартирном доме таки... вот именно

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Гость

10:32:31 19-12-2023

Мой муж ветеран боевых действий, пару лет назад я сама лично в соцзащиту звонила и спрашивала, какие льготы ему положены при оплате ЖКХ, ответили, что льгота распространяется только на услуги управляющей компании. Все! Об отоплении речи не было.

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Гость

12:10:49 19-12-2023

Гость (10:32:31 19-12-2023) Мой муж ветеран боевых действий, пару лет назад я сама личн... чистая правда!

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Гость

09:33:02 23-12-2023

А как же льготы при оплате отопления природным газом? Газпром не позволяет?

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