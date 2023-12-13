Депутат ГД вызвал бурю оваций, отказавшись запрещать сериал "Слово пацана"

Слуцкий отметил, что даже после запрета сериал будут смотреть те, кто этого захочет

13 декабря 2023, 17:49, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что россияне должны сами выбирать, смотреть им или нет сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", пишет "Парламентская газета".

Слуцкий 13 декабря провел открытую лекцию для студентов в стенах Государственной Думы. Его спросили, возможен ли запрет скандального сериала.

Парламентарий подчеркнул, что и сам не любит сериалы, которые не добавляют добрых черт характеру зрителей, но запрещать их не стоит.

"Кто захочет, тот посмотрит. Не будем ничего запрещать и сохраним свободу выбора для нашей лучшей в мире, самой креативной молодежи", – сказал депутат.

После этого, как отмечает издание, студенты начали аплодировать Слуцкому.

Ранее депутат Госдумы с Алтая Нина Останина призвала СК и Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана". Однако в ведомстве не нашли нарушений.