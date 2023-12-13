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Депутат ГД вызвал бурю оваций, отказавшись запрещать сериал "Слово пацана"

Слуцкий отметил, что даже после запрета сериал будут смотреть те, кто этого захочет

13 декабря 2023, 17:49, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР
Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что россияне должны сами выбирать, смотреть им или нет сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", пишет "Парламентская газета".

Слуцкий 13 декабря провел открытую лекцию для студентов в стенах Государственной Думы. Его спросили, возможен ли запрет скандального сериала.

Парламентарий подчеркнул, что и сам не любит сериалы, которые не добавляют добрых черт характеру зрителей, но запрещать их не стоит.

"Кто захочет, тот посмотрит. Не будем ничего запрещать и сохраним свободу выбора для нашей лучшей в мире, самой креативной молодежи", – сказал депутат.

После этого, как отмечает издание, студенты начали аплодировать Слуцкому.

Ранее депутат Госдумы с Алтая Нина Останина призвала СК и Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана". Однако в ведомстве не нашли нарушений.

Кадр из сериала

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депутаты

Комментарии 4

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Гость

17:56:25 13-12-2023

Ну и дурак.

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Гость

18:02:14 13-12-2023

Своих не сдает...

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'Зайчутка' отметился

18:09:43 13-12-2023

А то забывать начали🤣

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Гость

09:45:53 14-12-2023

Вот и правильно. Задолбали нытики. это запрети, то запрети. НЕ НРАВИТСЯ - НЕ СМОТРИ. Лучше иностранщину запретили бы, а то всякие губки бобы, и эти, желтые уродцы , да сраные боевики где всегда враг и виновник во всем Росия а пендосы якобы спасатели мира - вот что запрещать надо, антинародное, а не то, что снято у нас, о нас же самих.

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