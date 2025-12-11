Ветхие сети, тарифы и роботы. В СГК рассказали об отоплении в Барнауле, Бийске и Рубцовске

И что сделали, чтобы даже холодной зимой всем было тепло

11 декабря 2025, 13:11, ИА Амител

ТЭЦ-3 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые морозы уже проверили на прочность готовность Алтайского края к зиме. Барнаул, Бийск и Рубцовск ее точно прошли. Этому предшествовала большая ремонтная кампания и более 10 млрд инвестиций. На встрече с журналистами 10 декабря генеральный директор АО "СГК-Алтай" (входит в Сибирскую генерирующую компанию) Игорь Лузанов подробно рассказал, какие ремонты на сетях и объектах генерации успели сделать перед зимой, сколько миллиардов вложили в теплосетевое хозяйство трех городов, как изменятся тарифы в следующем году и можно ли исправить ситуацию с ветхими сетями.

Какой будет зима и готовы ли системы?

Зима 2025-2026 года, по прогнозам синоптиков, будет немного холоднее предыдущей (кстати, ставшей самой теплой за последние 18 лет). Но даже к крепким морозам системы готовы.

«Все предприятия компании подошли к началу отопительного сезона с оформленными паспортами готовности. Запасы топлива на всех ТЭЦ значительно превышают нормативы, объекты и сотрудники готовы к любым холодам», – заверил Игорь Лузанов.

Стоимость такой подготовки в 2025 году – 10,5 млрд рублей (почти на треть больше предыдущего года), именно столько средств компания вложила в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Это один из самых крупных инвестиционных циклов СГК на Алтае за последние годы.

Из общей суммы:

6,7 млрд рублей направили на ТЭЦ и котельные;

3,8 млрд – на теплосети.

Игорь Лузанов подчеркнул, что основной целью ремонтной кампании остается снижение аварийности и повышение устойчивости теплоснабжения в период морозов.

Игорь Лузанов на пресс-конференции СГК / Фото: Андрей Лихошерстов

Что именно сделали в Барнауле, Бийске и Рубцовске?

Столица Алтайского края традиционно получает самый крупный объем инвестиций. В этом году в развитие теплоснабжения Барнаула направили 2,7 млрд рублей, которые потратили на:

ремонт и замену 41,3 км трубопроводов;

строительство 5,7 км новых сетей для подключения новых абонентов;

модернизацию двух котельных;

восстановление и благоустройство после ремонтов на площади 48,5 тыс. кв. м;

реконструкцию шести центральных тепловых пунктов;

приобретение новой техники и оборудования.

Кроме того, значимые изменения произошли на ТЭЦ-3. Здесь увеличили электрическую мощность станции до 460 МВт за счет модернизации второго генератора. Это повысило устойчивость энергосистемы города и расширило возможности по нагрузке в пиковые периоды. Также на ТЭЦ-3 обновили циркуляционную насосную станцию – два насоса из четырех уже установлены, монтаж еще двух запланирован на 2026 год.

В целом на ремонт теплоэлектроцентралей в трех городах направили 3,1 млрд рублей. На эти деньги модернизировали:

26 котлоагрегатов;

16 турбоагрегатов;

16 генераторов;

150 тонн поверхностей нагрева котлов.

Отдельное внимание уделили локальным котельным. Только в Барнауле их 33, и девять из них либо модернизировали, либо полностью заменили на новые газовые. Это позволило сократить выбросы почти на 70%.

Кстати, и в Бийске завершили реконструкцию двух крупных котельных – на Лермонтова и Турбинной. А на Бийской ТЭЦ установили новый силовой трансформатор связи, ведется реконструкция турбины № 6. Кроме того, компания закупила дополнительные единицы спецтехники на 30 млн рублей и заменила 6,5 км труб.

«Меняем, казалось бы, небольшие участки, но объем работы значителен. Даже небольшие участки трубопроводов могут создавать риски, и мы целенаправленно обновляли самые проблемные зоны», – отметил Лузанов.

В Рубцовске акцент сделали на теплосетевой инфраструктуре. Инвестиции составили 517 млн рублей – на 71% больше, чем годом ранее. Для города с высокой степенью изношенности теплосетей это один из важнейших этапов модернизации. Также на Южной технической станции Рубцовска обновили химцех и газоходы котлов. Более подробно о том, что сделали в городе и почему некоторые активисты и политики жалуются теплоснабжение, расскажем в одном из следующих текстов.

В целом все перечисленные работы позволили повысить ресурс оборудования и сократить вероятность аварий в период высоких нагрузок, подчеркнул Игорь Лузанов.

Игорь Лузанов на пресс-конференции СГК / Фото: Андрей Лихошерстов

Почему растет количество повреждений на сетях?

Однако при этом количество повреждений в трубах во время гидравлических испытаний растет. В 2025 году в Барнауле их было 897, это много, хотя и на 8% меньше, чем годом ранее. А вот в Бийске и Рубцовске "гидравлика" текущего года дала большой прирост по количеству выявленных повреждений. В наукограде их было 415 (+47% к прошлому году), а в южной "столице" Алтая – 91 (+23%). Больше всего повреждений на внутриквартальных сетях.

Такая ситуация объясняется общей ветхостью труб, пояснил Игорь Лузанов. Ветхие сети – это те, возраст которых превышает 30 лет. Если в 2018 году в Барнауле таких труб было 59% от общего числа, в 2024-м стало уже 70%. В Бийске и Рубцовске ситуация не лучше.

«Показатель растет, невзирая всю модернизацию сетей, которую мы проводим. Это проблема всей России, не только Барнаула, ведь долгие годы обновлением вообще никто не занимался. Сегодня мы в год меняем около 2,2% сетей, чтобы переломить ситуацию, нужно не менее 5%. Но для выполнения такого объема работ нужно почти 90 млрд рублей, которых просто нет. Закладывать их в тариф для населения – тоже не вариант», – пояснил Лузанов.

Но при этом он подчеркнул, что начиная работу в Барнауле как единая теплоснабжающая организация, СГК направила основные силы на модернизацию главных – магистральных тепловых сетей, на которые приходятся самые больше нагрузки. Совершенствуется и диагностика, с 2023 года сети проверяют не только повышением давления во время опрессовки, но и с помощью роботов. Они ищут слабые места на металле прямо внутри труб, там, куда человек просто не может заглянуть. В этом году в Барнауле, Бийске и Рубцовске роботы прошли 36 километров сетей под землей. И не зря.

«Бывает, что мы смотрим часть трубы, и она вроде хорошая, металл в нормальном состоянии. А запускаем робота, и он находит участок, который мог бы принести большие неприятности в отопительный период. После такой проверки дефектуем примерно 10% участков, которые успешно прошли гидравлические испытания», – пояснил Лузанов.

Игорь Лузанов на пресс-конференции СГК / Фото: Андрей Лихошерстов

Почему растет тариф на тепло и каким он будет в 2026 году?

Игорь Лузанов напомнил, что тариф растет в рамках утвержденной ценовой зоны. С 1 июля 2025 года он составляет в Барнауле 3218,46 рубля за одну гигакалорию.

Ценовая зона – это установленный федеральным правительством режим регулирования, при котором тарифы на тепло рассчитываются по особой модели. В отличие от традиционного регулирования, где тариф формируется по принципу "затраты плюс", в ценовой зоне применяется долгосрочный метод. Он учитывает объем инвестиций, необходимые ремонты, модернизацию объектов и экономически обоснованный уровень доходности для теплоснабжающей организации. Тариф в ценовой зоне утверждается сразу на длительный период и ежегодно индексируется. Его рост привязан к федеральным параметрам и не зависит напрямую от фактических затрат компании.

В следующем году повышение тарифов будет не 1 июля, как обычно, а 1 октября.

«Если ничего не изменится, тариф вырастет примерно на 11,5%», – сообщил руководитель компании.

А вот как дальше – пока непонятно. В 2027 году в Барнауле заканчивается срок концессионного соглашения с СГК. С 2019 года компания вложила в теплосетевое хозяйство большую часть инвестиций. В планах на 2026-й – замена ветхих участков и модернизация оборудования, но крупных проектов, аналогичных уже выполненным, не планируется.

«Эта тема прорабатывается сейчас с муниципальными властями. Обсуждаем и объем наших инвестиций, и необходимое обновление теплосетевой инфраструктуры в последующие годы», – подытожил Лузанов.