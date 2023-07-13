Ветхое здание 90-летней барнаульской больницы вновь не удалось продать

Объект выставили на аукцион уже в третий раз, но на него все еще не нашлось покупателя

13 июля 2023, 21:01, ИА Амител

В Барнауле снова не удалось продать историческое здание больницы 1936 года постройки. Как сообщает "Банкфакс", здание больницы пытались реализовать за 2023 год уже три раза.

Строение находится на проспекте Калинина, 24. Его общая площадь составляет почти 1 тысяча квадратных метров. Оно входит в единый госреестр объектов культурного наследия. Вместе со зданием планировалось продать земельный участок общей площадью 4,2 тысячи кв. м. Начальная цена продажи превышала 5,8 млн рублей. В результате аукцион признали несостоявшимся — заявок от желающих не поступило.

На сегодняшний день здание находится в неудовлетворительном состоянии, однако его первоначальный облик в целом сохранен. С 2010 года оно не эксплуатируется, а новый собственник должен будет в течение пяти лет провести реставрацию здания в соответствии с уже разработанной научно-проектной документации.

В документации к аукциону подчеркивалось, что участок земли находится в зоне, не подразумевающей жилую застройку, постройку объектов образовательного и медицинского типа, объектов пищевых отраслей и спортобъектов открытого типа. Вероятно, это останавливает потенциальных покупателей, как и необходимость провести ряд работ по восстановлению памятника истории.