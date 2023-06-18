Колонны начали реставрировать на входе в "Изумрудный"

Сейчас, по словам горожан, они похожи на исторические развалины

18 июня 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: qo_barnaul

В Барнауле рабочие начали реставрировать вход в парк "Изумрудный". Об этом рассказали в сообществе go_barnaul.

Чтобы освежить внешний вид конструкций, с них сняли верхний слой. Сейчас, по словам горожан, колонны на входе в парк напоминают исторические развалины.

Ранее amic.ru показывал, как выглядит парк "Центральный", где с начала мая начались работы по обновлению.

Сейчас тут уже почти сделана центральная аллея и несколько дорожек: вместо асфальта в парке укладывают плитку, проведено новое освещение. Также у одного из входов появился пандус.