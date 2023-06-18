Колонны начали реставрировать на входе в "Изумрудный"
Сейчас, по словам горожан, они похожи на исторические развалины
18 июня 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: qo_barnaul
В Барнауле рабочие начали реставрировать вход в парк "Изумрудный". Об этом рассказали в сообществе go_barnaul.
Чтобы освежить внешний вид конструкций, с них сняли верхний слой. Сейчас, по словам горожан, колонны на входе в парк напоминают исторические развалины.
Ранее amic.ru показывал, как выглядит парк "Центральный", где с начала мая начались работы по обновлению.
Сейчас тут уже почти сделана центральная аллея и несколько дорожек: вместо асфальта в парке укладывают плитку, проведено новое освещение. Также у одного из входов появился пандус.
15:22:38 18-06-2023
С оградкой Максим Максименко (слинявший из РФ) знатно оподливился.
01:02:31 19-06-2023
Парк действующий, везде лежит мусор. Нигде ничего не убирается, а сколько пуха, подожги и весь парк сгорит. Ничего не поливается. 3 года назад приходили садить деревья, кустарники. Из того что мы садили половина погибла.
14:07:06 19-06-2023
Горожанин (01:02:31 19-06-2023) Парк действующий, везде лежит мусор. Нигде ничего не убирает... а ещё свет вечером выключают, действительно, зачем вам гулять — дома сидите