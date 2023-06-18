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Колонны начали реставрировать на входе в "Изумрудный"

Сейчас, по словам горожан, они похожи на исторические развалины

18 июня 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: qo_barnaul
Фото: qo_barnaul

В Барнауле рабочие начали реставрировать вход в парк "Изумрудный". Об этом рассказали в сообществе go_barnaul.

Чтобы освежить внешний вид конструкций, с них сняли верхний слой. Сейчас, по словам горожан, колонны на входе в парк напоминают исторические развалины.

Ранее amic.ru показывал, как выглядит парк "Центральный", где с начала мая начались работы по обновлению.

Сейчас тут уже почти сделана центральная аллея и несколько дорожек: вместо асфальта в парке укладывают плитку, проведено новое освещение. Также у одного из входов появился пандус. 

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 3

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Гость

15:22:38 18-06-2023

С оградкой Максим Максименко (слинявший из РФ) знатно оподливился.

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Горожанин

01:02:31 19-06-2023

Парк действующий, везде лежит мусор. Нигде ничего не убирается, а сколько пуха, подожги и весь парк сгорит. Ничего не поливается. 3 года назад приходили садить деревья, кустарники. Из того что мы садили половина погибла.

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Гость

14:07:06 19-06-2023

Горожанин (01:02:31 19-06-2023) Парк действующий, везде лежит мусор. Нигде ничего не убирает... а ещё свет вечером выключают, действительно, зачем вам гулять — дома сидите

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