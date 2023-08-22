Вейпы с пищевыми добавками запретят с марта 2024 года

Участники рынка выступили против — они считают, что это фактически ограничит продажу вейпов

22 августа 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 марта 2024 года в России запретят продажу вейпов с ароматизаторами. Как сообщает газета "Известия", Минздрав уже подготовил перечень добавок, а в начале осени правительство получит возможность утверждать запрещенные к продаже в составе вейпов вещества.

Напомним, что в апреле 2023 года власти уже ужесточали законодательство о продаже никотиновых и безникотиновых вейпов. Тогда запретили продавать их онлайн, выкладывать в магазинах на всеобщее обозрение, а также установили минимальную цену.

С 1 сентября власти смогут определять список добавок, с которыми вейпы нельзя будет продавать. В подготовленном Минздраве перечне перечислены все примеси, которые используют в таких жидкостях. Действовать он начнет уже с 1 марта 2024 года. В их числе пищевые ароматизаторы, подсластители, популярные добавки и менее распространенные в употреблении лекарственные средства.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что устройства для потребления никотина продвигают как более безопасные", "вкусные" и "бездымные" альтернативы обычным сигаретам. Однако производители такой продукции как правило вовлекают в употребление несовершеннолетних, приучая детей к никотину. Впоследствии они могут начать курить табак. Кроме того, появляется все больше доказательств вреда вейпов.

При этом участники рынка выступили против. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) указали, что запрет фактически приведет к полному ограничению оборота вейпов, ибо ароматизаторы их неотъемлемая часть. Из-за этого легальное обращение продукции будет остановлено, возникнет черный рынок. В результате кустарно произведенная продукция может не соответствовать обязательным требованиям по качеству. Кроме того, это ударит и по налоговым отчислениям.