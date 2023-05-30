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Везучий ремонт: как починить и украсить жильё и стать обладателем нового автомобиля

В ТВК "Гранд Арена" проходит розыгрыш Hyundai Solaris

30 мая 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqQfHTfq

Интерьер. Мебель / Фото: финский бренд Hauska*
Интерьер. Мебель / Фото: финский бренд Hauska*

В планах обновить ремонт? Вся квартира или одна комната? Не вопрос. В ТВК "Гранд Арена" можно найти всё, что нужно для создания стильного пространства: от мебели и предметов интерьера до всевозможных товаров для ремонта.

В магазине представлены товары на любой вкус и кошелёк: от эконом до премиум-класса:

  • текстиль;
  • мягкая и корпусная мебель;
  • кухни;
  • свет;
  • плитка и напольные покрытия;
  • обеденные зоны;
  • предметы интерьера из натурального дерева (спилы и слэбы);
  • межкомнатные и входные двери.

Приятный бонус

ТВК "Гранд Арена" разыгрывает новый Hyundai Solaris*.

Стать участником розыгрыша просто:

  • совершайте покупки от 5000 рублей;
  • сбрасывайте чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТВК;
  • выигрывайте главный приз, а также другие подарки.

Сроки проведения розыгрыша: с 1 декабря 2022 по 16 декабря 2023.

Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения представлена на сайте grandarena-tvk.ru.

ООО "Неаполь"
Адрес: Павловский тракт, 180
grandarena-tvk.ru
Официальная группа в ВК

*Hauska ("Хауска"); Hyundai Solaris ("Хёндай Солярис")

Возрастное ограничение 18+

 
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