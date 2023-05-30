Везучий ремонт: как починить и украсить жильё и стать обладателем нового автомобиля
В ТВК "Гранд Арена" проходит розыгрыш Hyundai Solaris
30 мая 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqQfHTfq
В планах обновить ремонт? Вся квартира или одна комната? Не вопрос. В ТВК "Гранд Арена" можно найти всё, что нужно для создания стильного пространства: от мебели и предметов интерьера до всевозможных товаров для ремонта.
В магазине представлены товары на любой вкус и кошелёк: от эконом до премиум-класса:
- текстиль;
- мягкая и корпусная мебель;
- кухни;
- свет;
- плитка и напольные покрытия;
- обеденные зоны;
- предметы интерьера из натурального дерева (спилы и слэбы);
- межкомнатные и входные двери.
Приятный бонус
ТВК "Гранд Арена" разыгрывает новый Hyundai Solaris*.
Стать участником розыгрыша просто:
- совершайте покупки от 5000 рублей;
- сбрасывайте чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТВК;
- выигрывайте главный приз, а также другие подарки.
Сроки проведения розыгрыша: с 1 декабря 2022 по 16 декабря 2023.
Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения представлена на сайте grandarena-tvk.ru.
ООО "Неаполь"
Адрес: Павловский тракт, 180
grandarena-tvk.ru
Официальная группа в ВК
*Hauska ("Хауска"); Hyundai Solaris ("Хёндай Солярис")
Возрастное ограничение 18+
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