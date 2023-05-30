В ТВК "Гранд Арена" проходит розыгрыш Hyundai Solaris

30 мая 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqQfHTfq

Интерьер. Мебель / Фото: финский бренд Hauska*

В планах обновить ремонт? Вся квартира или одна комната? Не вопрос. В ТВК "Гранд Арена" можно найти всё, что нужно для создания стильного пространства: от мебели и предметов интерьера до всевозможных товаров для ремонта.

В магазине представлены товары на любой вкус и кошелёк: от эконом до премиум-класса:

текстиль;

мягкая и корпусная мебель;

кухни;

свет;

плитка и напольные покрытия;

обеденные зоны;

предметы интерьера из натурального дерева (спилы и слэбы);

межкомнатные и входные двери.

Приятный бонус

ТВК "Гранд Арена" разыгрывает новый Hyundai Solaris*.

Стать участником розыгрыша просто:

совершайте покупки от 5000 рублей;

сбрасывайте чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТВК;

выигрывайте главный приз, а также другие подарки.

Сроки проведения розыгрыша: с 1 декабря 2022 по 16 декабря 2023.

Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения представлена на сайте grandarena-tvk.ru.

ООО "Неаполь"

Адрес: Павловский тракт, 180

grandarena-tvk.ru

Официальная группа в ВК

*Hauska ("Хауска"); Hyundai Solaris ("Хёндай Солярис")

Возрастное ограничение 18+

Реклама