Вице-губернатор Алтайского края снялся в короткометражном фильме о войне
Премьера кинокартины состоится 9 мая
08 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
9 мая в Барнауле состоится премьера короткометражного фильма Елены Хорошавцевой "Степан". Кинокартина посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Народное кино Алтайского края".
"Фильм о дружбе двух товарищей, любви в тяжелые годы сражений, судьбе, чести и выборе. В основу сценария легла история солдата, потерявшего память, но не забывшего о данном честном слове своему товарищу", – сказано в описании к картине.
Посмотреть фильм можно будет в эфире телеканала "Катунь 24", в барнаульских кинотеатрах "Пионер" и "Премьера", а также в районных домах культуры и социальных кинотеатрах.
Кинолента создана в рамках проекта "Народное кино Алтайского края" на средства гранта Росмолодежи. Съемки проходили в Курьинском и Шипуновском районах.
Все актеры в проекте непрофессиональные. Известно, что в их числе вице-губернатор региона Денис Губин. Режиссер фильма Елена Хорошавцева рассказала "Банкфаксу", что он исполняет роль капитана.
"Денис Станиславович играет в фильме капитана. Мы были поражены, насколько ему хорошо удалось сыграть. В фильме его просто не узнают", – отметила Хорошавцева.
Ранее режиссер картины рассказывала amic.ru, что фильм основан на реальных историях жителей региона. Одной из локаций стал дом актера театра и кино СССР Андрея Дударенко в селе Колывань, где сохранились оригинальный интерьер, мебель и утварь советского времени.
11:14:52 08-04-2025
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть.
17:52:20 08-04-2025
гость (11:14:52 08-04-2025) Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, в... нормальный здравый комент, спасибо
14:58:20 08-04-2025
А тогда точно такие погоны носили с красной окантовкой. В 60-е годы прошлого века такие погоны носили студенты в военных лагерях после обучения на военных кафедрах, а так же призванные на переподготовку на 1-2 месяца. Сам носил такие погоны 2 месяца.