Вице-губернатор Алтайского края снялся в короткометражном фильме о войне

Премьера кинокартины состоится 9 мая

08 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

9 мая в Барнауле состоится премьера короткометражного фильма Елены Хорошавцевой "Степан". Кинокартина посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Народное кино Алтайского края".

"Фильм о дружбе двух товарищей, любви в тяжелые годы сражений, судьбе, чести и выборе. В основу сценария легла история солдата, потерявшего память, но не забывшего о данном честном слове своему товарищу", – сказано в описании к картине.

Посмотреть фильм можно будет в эфире телеканала "Катунь 24", в барнаульских кинотеатрах "Пионер" и "Премьера", а также в районных домах культуры и социальных кинотеатрах.

Кинолента создана в рамках проекта "Народное кино Алтайского края" на средства гранта Росмолодежи. Съемки проходили в Курьинском и Шипуновском районах.

Все актеры в проекте непрофессиональные. Известно, что в их числе вице-губернатор региона Денис Губин. Режиссер фильма Елена Хорошавцева рассказала "Банкфаксу", что он исполняет роль капитана.

"Денис Станиславович играет в фильме капитана. Мы были поражены, насколько ему хорошо удалось сыграть. В фильме его просто не узнают", – отметила Хорошавцева.

Ранее режиссер картины рассказывала amic.ru, что фильм основан на реальных историях жителей региона. Одной из локаций стал дом актера театра и кино СССР Андрея Дударенко в селе Колывань, где сохранились оригинальный интерьер, мебель и утварь советского времени.