Вице-мэр проверил, как идет ремонт дороги на проспекте Энергетиков в Барнауле

Специалисты подрядчика обустраивают щебеночное основание и нижний слой дорожной одежды

23 июня 2024, 07:05, ИА Амител

Проспект Энергетиков / Фото: barnaul.org

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин проконтролировали ход работ по ремонту дороги на проспекте Энергетиков, сообщили в мэрии.

Трассу протяженностью 3,84 км ремонтируют на участке от улицы Попова до Власихинской и Трактовой.

Подрядчик уже выполнил работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и обустраивает щебеночное основание и нижний слой дорожной одежды из асфальтобетона. В планах у него также установить бортовой камень, сделать тротуар и укрепить обочины.

Стоимость работ составляет 269,6 млн рублей. Их выполняют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".