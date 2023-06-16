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Вице-премьер Белоусов назвал оптимальный курс рубля

По его мнению, сейчас национальная валюта находится в комфортной зоне

16 июня 2023, 08:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что курс доллара 80-90 рублей является комфортным как для внешней, так и для внутренней деятельности. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, сейчас курс валюты находится в максимально комфортной зоне как для внешних, так и для внутренних операций.

Ранее Белоусов заявлял том, что крепкий рубль уже сыграл свою роль. 

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее ожиданий.

Экономика

Комментарии 7

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Гость

08:58:52 16-06-2023

Ну да, всё для нас хорошо по 30 хорошо, по 90 ещё лучше. Доллар вот-вот рухнет , и рубль станет мировой валютой.

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Бомж

09:02:26 16-06-2023

курс доллара в 80-90 рублей является комфортным как для внешней, так и для внутренней деятельности." А народ-то и не знает,как же ему (народу) от этого хорошо!!! Не ценит!

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Гость

09:21:37 16-06-2023

Комфортной для определенного круга лиц? Для ОЧЕНь определенного.

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Гость

09:47:29 16-06-2023

Гость (09:21:37 16-06-2023) Комфортной для определенного круга лиц? Для ОЧЕНь определенн... Комфортный для тех кто продает за доллары, все для и ради них " любимых".

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Гость

09:50:44 16-06-2023

А ничего что для народа это автоматически означает дикий рост цен на все ? Или комфортный не для народа в стране ?

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Гость

10:33:03 16-06-2023

Гость (09:50:44 16-06-2023) А ничего что для народа это автоматически означает дикий рос... Для народа в этой стране не чего и не делается. Для народа: запретить и наказать, стабильное обнищание, умереть.

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Игорь

13:08:58 16-06-2023

Для его, наверное, очень комфортный курс, если капиталы в валюте. Для меня хорошо, когда 1 руб равен 1 доллар. Кто там управляет экономикой РФ? Разогнать эту команду к едрённой фени! Если они учились в Британии, значит - предатели! Почему за 15 лет очень слабый рост экономики? Кому это выгодно?

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