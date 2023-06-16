Вице-премьер Белоусов назвал оптимальный курс рубля

По его мнению, сейчас национальная валюта находится в комфортной зоне

16 июня 2023, 08:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что курс доллара 80-90 рублей является комфортным как для внешней, так и для внутренней деятельности. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, сейчас курс валюты находится в максимально комфортной зоне как для внешних, так и для внутренних операций.

Ранее Белоусов заявлял том, что крепкий рубль уже сыграл свою роль.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее ожиданий.