Вице-премьер Белоусов назвал оптимальный курс рубля
По его мнению, сейчас национальная валюта находится в комфортной зоне
16 июня 2023, 08:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что курс доллара 80-90 рублей является комфортным как для внешней, так и для внутренней деятельности. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, сейчас курс валюты находится в максимально комфортной зоне как для внешних, так и для внутренних операций.
Ранее Белоусов заявлял том, что крепкий рубль уже сыграл свою роль.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее ожиданий.
08:58:52 16-06-2023
Ну да, всё для нас хорошо по 30 хорошо, по 90 ещё лучше. Доллар вот-вот рухнет , и рубль станет мировой валютой.
09:02:26 16-06-2023
курс доллара в 80-90 рублей является комфортным как для внешней, так и для внутренней деятельности." А народ-то и не знает,как же ему (народу) от этого хорошо!!! Не ценит!
09:21:37 16-06-2023
Комфортной для определенного круга лиц? Для ОЧЕНь определенного.
09:47:29 16-06-2023
Гость (09:21:37 16-06-2023) Комфортной для определенного круга лиц? Для ОЧЕНь определенн... Комфортный для тех кто продает за доллары, все для и ради них " любимых".
09:50:44 16-06-2023
А ничего что для народа это автоматически означает дикий рост цен на все ? Или комфортный не для народа в стране ?
10:33:03 16-06-2023
Гость (09:50:44 16-06-2023) А ничего что для народа это автоматически означает дикий рос... Для народа в этой стране не чего и не делается. Для народа: запретить и наказать, стабильное обнищание, умереть.
13:08:58 16-06-2023
Для его, наверное, очень комфортный курс, если капиталы в валюте. Для меня хорошо, когда 1 руб равен 1 доллар. Кто там управляет экономикой РФ? Разогнать эту команду к едрённой фени! Если они учились в Британии, значит - предатели! Почему за 15 лет очень слабый рост экономики? Кому это выгодно?