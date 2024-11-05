Вице-премьер рассказал, как будут проверять бизнес после отмены моратория в 2025 году
Власти заверили, что не намерены усложнять жизнь бизнесу
05 ноября 2024, 10:40, ИА Амител
В России не будут возвращаться к постоянным проверкам бизнеса, которые проводили до введения моратория в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пишет "Клопс.ru".
Напомним, в 2024 году правительство РФ продлило мораторий, однако с 1 января 2025 года проверки вернутся. Об этом в феврале 2024 года в ходе послания к Федеральному собранию объявил президент России Владимир Путин. Произойдет переход "на риск-ориентированный подход". Как пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на V Всероссийском форуме контрольных органов в Калининграде в субботу, 2 ноября, по большому счету ничего не изменится – проверки будут носить такой же характер.
"Даже в условиях моратория проверки проводились при получении информации, что происходит какое-то нарушение. В следующем году даже при отмене моратория все равно проверки могут проводиться только при получении ведомством информации, что где-то происходит нарушение", – отметил Григоренко.
Он также подчеркнул, что до введения моратория было 1,5 млн проверок ежегодно, а в последние годы – почти в пять раз меньше. При этом ничего не изменилось, а вот бизнесу это позволило значительно упростить жизнь.
"Эффективность этой системы доказана результатами последних лет, тем же количеством проверок", – указал вице-премьер.
10:46:42 05-11-2024
Нормальные проверки будут только полезны, в борьбе с недоброкачественными товарами/работами/услугами СМП. Но при этом, и налоговое бремя необходимо скорректировать!
10:58:11 05-11-2024
Упростили, цены стали космические, ибо не каждый выживет от проделок Набиуллиной Эльвиры.
19:15:22 05-11-2024
в последние годы – почти в пять раз меньше. При этом ничего не изменилось, а вот бизнесу это позволило значительно упростить жизнь.
"Эффективность этой системы доказана результатами последних лет, тем же количеством проверок", – указал вице-премьер.////// Вице-премьер доволен упрощением жизни! Только отравленные некачественными продуктами или сгоревшие в пожарах на объектах, которые не проверяли должным образом, уже ничего не расскажут об упрощении, поскольку их жизнь упростилась до нуля.