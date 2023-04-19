Вице-спикер Госдумы попросил губернаторов продлить майские праздники

Он отметил, что это необходимо, потому что люди ощущают симптомы депрессии

19 апреля 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков направил во фракции обращения к губернаторам, с просьбой сделать дни со 2 по 5 мая выходными. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая", - сказано в сообщении.

Даванков отметил, что сейчас людям действительно необходимы длинные выходные, потому что многие ощущают симптомы депрессии. Статистически, по его словам, показатель людей, испытывающих эмоциональне проблемы, даже больше, чем в ковидные годы.