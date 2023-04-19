При этом другие мероприятия в регионе отменять пока не планируют

19 апреля 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Республике Алтай объявили об отмене шествия "Бессмертного полка". Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём телеграм-канале.

"Вместе с тем в Республике Алтай в День Победы запланирован традиционный парад и митинг на Мемориале Славы, а также праздничный концерт на центральной площади Горно-Алтайска", – написал Максимов.

Он добавил, что изменения в программу могут внести, если решения об ограничениях будут введены на федеральном уровне.

Ранее сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева заявила о том, что в 2023 году очного шествия "Бессмертного полка" не будет, но мероприятие заменят иными форматами.