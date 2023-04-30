Вице-спикер Госдумы предложил обсудить перенос январских выходных на май

Он заявил, что эту инициативу поддерживают 60% россиян

30 апреля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил Минтруду рассмотреть возможность переноса выходных с января на май. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Даванков предложил собрать совместный круглый стол представителям Минтруда и Госдумы, на котором будет обсуждаться эта тема.

Также Даванков представил данные опроса россиян по теме переноса выходных дней с января на май.

По его словам, данную инициативу поддержали 60% респондентов.

Ранее Владислав Даванков предлагал сделать дни с 2 по 5 мая выходными.