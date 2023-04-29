Стало известно, какие дороги перекроют в Барнауле 1 мая

В некоторых случаях ограничения на проезд будут действовать весь день

29 апреля 2023, 12:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 1 мая на время празднования Дня Весны и Труда перекроют некоторые участки улиц, предупредили в мэрии.

Проезд закроют по площади Свободы (с 08:00 до 16:00), проспекту Ленина на участке от Строителей до Гоголя (с 09:00 до 15:00), а также в районе Речного вокзала (с 12:00 до 23:00):

правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина;

правоповоротный съезд с дороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина;

проспект Ленина – от Ползунова до площади Баварина;

дорога от улицы Максима Горького до площади Баварина.

Напомним, 1 мая барнаульцев после салюта, который запустят в 22:00 на акватории Оби в районе набережной, отвезут домой на автобусах и трамваях. С расписанием можно ознакомиться по этой ссылке.