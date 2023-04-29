Стало известно, какие дороги перекроют в Барнауле 1 мая
В некоторых случаях ограничения на проезд будут действовать весь день
29 апреля 2023, 12:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 1 мая на время празднования Дня Весны и Труда перекроют некоторые участки улиц, предупредили в мэрии.
Проезд закроют по площади Свободы (с 08:00 до 16:00), проспекту Ленина на участке от Строителей до Гоголя (с 09:00 до 15:00), а также в районе Речного вокзала (с 12:00 до 23:00):
- правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина;
- правоповоротный съезд с дороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина;
- проспект Ленина – от Ползунова до площади Баварина;
- дорога от улицы Максима Горького до площади Баварина.
Напомним, 1 мая барнаульцев после салюта, который запустят в 22:00 на акватории Оби в районе набережной, отвезут домой на автобусах и трамваях. С расписанием можно ознакомиться по этой ссылке.
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