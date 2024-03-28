Барнаульцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ у парка "Изумрудный"
Мобильный пункт будет работать здесь 6 апреля
28 марта 2024, 17:29, ИА Амител
Экспресс-тестирование на ВИЧ у "Изумрудного" / Фото: t.me/park_izumrudnyi
Жители Барнаула смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ у центрального входа в парк "Изумрудный", сообщила администрация территории.
Бесплатная акция пройдет 6 апреля с 12:00 до 18:00.
Процедуру проведут анонимно, а потому паспорт, СНИЛС и прочие документы не понадобятся. Результат будет готов за 20 минут.
Ранее в алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом открылся кабинет, где также можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
19:45:59 28-03-2024
где могли цепануть там и проверитесь?))