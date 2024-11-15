Видеоигровую экспедицию по Алтаю разработали российские студенты

В игру перенесли десятки реальных локаций

15 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Осенний Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Двенадцать студентов из семи регионов России провели гейминг-экспедицию по Алтаю. Они перенесли в видеоигру "Сердце Алтая" 40 реальных объектов. Об этом сообщают "Известия".

"Подобная экспедиция – беспрецедентный случай для российской видеоигровой промышленности за все время ее существования. Мы провели в путешествии ровно неделю, с 1 по 8 августа, и посетили такие знаковые для любого алтайца места, как Каракольская долина, село Кулада, а также Национальный музей им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске. В мероприятии приняли участие студенты из РТУ МИРЭА, НИЯУ МИФИ, Государственного университета просвещения, ДФУ, МФТИ и других университетов", – рассказал продюсер игры Данила Ермаков.

Экспедиция помогла собрать визуальную информацию более чем о 40 локациях и объектах, которые затем перенесли в виртуальную реальность. Это исторические здания, а также предметы культуры и быта. На их основе студенты создали уникальные 3D-модели и концепт-арты.

"По сюжету известный тревел-блогер Арина Демидова приезжает в Республику Алтай, чтобы найти затерянный город по записям своего пропавшего отца. Ее непростой путь по завораживающим горным пейзажам полон опасностей и приключений, но на помощь придут друзья и сама природа этого удивительного места. Проект станет первой частью в трилогии приключений Арины. Тремя ноу-хау игры стали интригующий сюжет, атмосферная симуляция виртуального туризма и геймификация культурных традиций", – добавил продюсер "Сердца Алтая".

Игру позиционируют как приключенческий квест, посвященный культуре, мифам и быту коренных народов Алтая. Премьера нового трейлера "Сердце Алтая" пройдет 23 ноября. Релиз ожидается до конца года.

Ранее amic.ru брал интервью у разработчика видеоигры Данилы Ермакова. По его словам, Алтай – красивейший регион со своей уникальной многовековой культурой.

"Он, на мой взгляд, плохо представлен в кинематографе и никак вообще до этого момента в игровой сфере. Поэтому выбор пал именно на него", - рассказал Ермаков.

Также разработчик рассказал, что возрастной рейтинг игры - 6+, и она вполне подойдет для семейного круга. Прохождение, предварительно, займет четыре-шесть часов. Игра будет полностью линейной, то есть отступлений от сюжета нет.

На данный момент выход видеоигры планируется на площадках Steam и VK Play, где уже есть демоверсия. Для комфортной игры будет вполне достаточно среднего по игровой производительности ПК или ноутбука. Также разработчик получил предложение от компании, которая занимается портированием игр на консоли.