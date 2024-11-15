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Видеоигровую экспедицию по Алтаю разработали российские студенты

В игру перенесли десятки реальных локаций

15 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Осенний Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Осенний Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Двенадцать студентов из семи регионов России провели гейминг-экспедицию по Алтаю. Они перенесли в видеоигру "Сердце Алтая" 40 реальных объектов. Об этом сообщают "Известия".

"Подобная экспедиция – беспрецедентный случай для российской видеоигровой промышленности за все время ее существования. Мы провели в путешествии ровно неделю, с 1 по 8 августа, и посетили такие знаковые для любого алтайца места, как Каракольская долина, село Кулада, а также Национальный музей им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске. В мероприятии приняли участие студенты из РТУ МИРЭА, НИЯУ МИФИ, Государственного университета просвещения, ДФУ, МФТИ и других университетов", – рассказал продюсер игры Данила Ермаков.

Экспедиция помогла собрать визуальную информацию более чем о 40 локациях и объектах, которые затем перенесли в виртуальную реальность. Это исторические здания, а также предметы культуры и быта. На их основе студенты создали уникальные 3D-модели и концепт-арты.

"По сюжету известный тревел-блогер Арина Демидова приезжает в Республику Алтай, чтобы найти затерянный город по записям своего пропавшего отца. Ее непростой путь по завораживающим горным пейзажам полон опасностей и приключений, но на помощь придут друзья и сама природа этого удивительного места. Проект станет первой частью в трилогии приключений Арины. Тремя ноу-хау игры стали интригующий сюжет, атмосферная симуляция виртуального туризма и геймификация культурных традиций", – добавил продюсер "Сердца Алтая".

Игру позиционируют как приключенческий квест, посвященный культуре, мифам и быту коренных народов Алтая. Премьера нового трейлера "Сердце Алтая" пройдет 23 ноября. Релиз ожидается до конца года.

Ранее amic.ru брал интервью у разработчика видеоигры Данилы Ермакова. По его словам, Алтай – красивейший регион со своей уникальной многовековой культурой.

"Он, на мой взгляд, плохо представлен в кинематографе и никак вообще до этого момента в игровой сфере. Поэтому выбор пал именно на него", - рассказал Ермаков.

Также разработчик рассказал, что возрастной рейтинг игры - 6+, и она вполне подойдет для семейного круга. Прохождение, предварительно, займет четыре-шесть часов. Игра будет полностью линейной, то есть отступлений от сюжета нет.

На данный момент выход видеоигры планируется на площадках Steam и VK Play, где уже есть демоверсия. Для комфортной игры будет вполне достаточно среднего по игровой производительности ПК или ноутбука. Также разработчик получил предложение от компании, которая занимается портированием игр на консоли.

Игры Республика Алтай

Комментарии 2

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гость

11:34:20 15-11-2024

отлично. будем с друзьями собираться на ае в игре, сидя дома у компов, и там же бухать и включать музыку на всю катушку

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Грыша

11:47:29 15-11-2024

Денег нет на путешествия-хоть так...

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