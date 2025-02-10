Видеонаблюдение, карточки и пандусы. Что за новый детский сад откроют весной в Барнауле

Новый детский сад рассчитан на 330 мест и построен в микрорайоне, который сейчас активно развивается

10 февраля 2025, 18:30, ИА Амител

В Барнауле готовится к открытию новый детский сад / Фото: barnaul.org

Новый детский сад с видеонаблюдением и системой электронных карточек откроют в Барнауле в апреле 2025 года. Садик строится в Индустриальном районе – в квартале 2032, между улицами Энтузиастов, 65 лет Победы, Сергея Семенова, Солнечная Поляна. Эта территория сейчас активно развивается и там проживает много молодых семей.

Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил, как идет подготовка к открытию детского сада № 283. Участие в выездном совещании приняли также председатель БГД Галина Буевич, первый замглавы администрации города Андрей Федоров, замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов, гендиректор ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, руководители органов местного самоуправления города.

Новый и современный

Детский сад рассчитан на 330 мест, рассказала заведующая МАДОУ "Детский сад № 283" Ирина Абрамова. В новом учреждении имеются музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок, медицинский блок, комната педагога-психолога, методический кабинет, помещения для дополнительного образования воспитанников.

Кроме того, детский сад построен так, чтобы посещать его было удобно и лицам с ограниченными возможностями здоровья. В частности, есть пандус, лифт, туалетная комната для инвалидов.

В Барнауле готовится к открытию новый детский сад / Фото: barnaul.org

Вообще, вопросам здоровья и безопасности уделено особое внимание. Учреждение оснащено системой видеонаблюдения, а групповые помещения – стационарными воздухоочистителями.

Сейчас идет подбор кадров для детского сада. Заведующая уверена, что в марте штат будет полностью укомплектован.

"Сейчас мы особое внимание уделяем кадровому составу. На сегодняшний день к нам уже готовы прийти 58 сотрудников, а всего нам необходимо 74. Мы эту работу ведем, думаю, что в марте мы полностью закончим комплектовать штат", – отметила Абрамова.Александр Артемов сообщил, что сейчас эксперты работают над получением лицензии на право ведения образовательной деятельности. Но уже в апреле новый детский сад должен открыться.

Справка. Муниципальный контракт по завершению строительства учреждения дошкольного образования был заключен в 2023 году с компанией ООО "Жилищная инициатива". Работы велись в рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2024 год и адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2024-2026 годы. Строительство было завершено в декабре 2024 года. Его общая стоимость составила 566 млн рублей.

В Барнауле готовится к открытию новый детский сад/ Фото barnaul.org

За пять лет 11 детсадов

Всего за пять лет в Барнауле построили 11 детских садов, напомнил глава города Вячеслав Франк. При этом он выразил благодарность губернатору Алтайского края Виктору Томенко за внимание к городской системе образования.

"В Барнауле решена задача по обеспечению местами в детских садах. И этот новый объект позволит обеспечить потребность посещения детьми дошкольного возраста, проживающих в данном микрорайоне, и разгрузить расположенные рядом детские сады. Барнаул продолжит находить пути решения по строительству социальных объектов, особенно объектов образования", – сказал глава города. В Барнауле готовится к открытию новый детский сад/ Фото barnaul.org

Депутаты держат на контроле вопрос обеспеченности местами в детских садах, подчеркнула председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Но так же важна и другая инфраструктура.

"Важно, чтобы новый микрорайон получил доступ к качественному школьному и дошкольному образованию", – отметила Буевич.