Депутаты приняли отчёт единогласно

23 марта 2023, 21:46, ИА Амител

Фото: новостиалтая.рф

23 марта Виктор Щигрев впервые отчитался о своей работе в должности мэра Бийска. Как сообщает "Бийский рабочий", глава города на зачитывание основных тезисов доклада отвёл около 20 минут, после чего собравшиеся перешли к обсуждению.

В своём докладе Щигрев отметил основные параметры бюджета Бийска в 2022 году – объём общих доходов превысил 6 млрд рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее. Также он отметил возросший ввод в эксплуатацию индивидуального жилья и рассказал о ремонте дорог и ливнёвок.

Отчёт приняли единогласно все присутствовавшие на заседании депутаты.

До начала зал был полон сотрудниками администрации, общественниками и руководителями городских предприятий. Однако после отчёта объявили перерыв, и ко второй части заседания зал почти опустел. Большая часть оставшихся вопросов носила технический характер, отмечают журналисты.