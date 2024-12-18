"Надо быть везде". Редактор amic.ru – о "консервации" алтайских СМИ и новых идеях
Елена Пацар подчеркнула, что Алтайский край настолько богат людьми и героями, что о них можно писать хоть каждый день
18 декабря 2024, 07:31, ИА Амител
В этом году ИА "Амител" исполнилось 25 лет. Главный редактор сайта Елена Пацар рассказала в интервью altapress.ru, как правильно руководить СМИ, чтобы оно четверть века было успешным и интересным читателю, как за это время изменились новостные издания, что их ждет в будущем и какой должна быть команда, чтобы пережить любые спады и кризисы даже тогда, когда уже не хватает сил.
Елена Пацар отметила, что редакция СМИ должна быть "маленькой семьей, в которой все стараются друг другу помочь", а редактор должен быть тренером – он одновременно и в команде, и в стороне. Это необходимо, чтобы "замечать важные структурные вещи".
Что касается работы всего коллектива, то важно предвидеть проблемы, которые ближе всего к сердцу аудитории, и оперативно помогать их решать.
"Идей и поводов море. Даже если не окунаться в геополитические и настроенческие истории, наш край настолько богат людьми и героями, что публикуй хороший сторителлинг хоть ежедневно. Жаль, что времени не всегда хватает. В будущем году мы планируем добавить больше в нашу плотную текучку хороших журналистских проектов, искать новые точки входа, развивать форматы аудио- и видеоподкастов, социальные медиа и другие площадки. Потому что без всего этого издание существовать не может, на мой взгляд. Надо быть везде", – подчеркнула главный редактор amic.ru.
По ее мнению, в Алтайском крае не хватает еще одного крупного СМИ. Сейчас есть "Алтапресс", "Толк" и "Амик", которые "законсервировались в том, что хорошо умеют делать".
"Не хватает нового мощного продукта, проекта, который будет сильно от нас отличаться. Получился бы хороший эффект новичка в классе. За ним все наблюдают, затем в чем-то копируют или, наоборот, отрицают. Не хватает этой игры. Хотелось бы самой такое создать, но у меня есть "Амител", – отметила Елена Пацар.
Она подчеркнула, что СМИ сейчас меняются в сторону "роботизации". Еще десять лет назад журналисты мечтали, как компьютер сам за них пишет материалы, а сегодня нейросети это уже делают, но без души и понимания.
"ИИ не могут чувствовать, как лучше подать информацию и не задеть ничьи интересы, не напугать, не посеять панику. А журналист одним заголовком может грамотно расставить точки над i и рассказать целую историю. Нейросети пока этого не могут", – отметила главный редактор amic.ru.
09:07:29 18-12-2024
Половину комментов забанили. Которые по делу были. А люди потом в городе все задаются вопросом. Почему так живем. Например: Почему у нас арбат на мало Тобольской в озеро превращается каждый маломальский дождик. И мост скоро через Барнауле основательно подмоет. И этим же людям доверили новый коллектор ливневый по Павловскому тракту проектировать. Ливневки бесполезной на Попова мало было за 7 миллионов?
09:08:05 18-12-2024
Леночка, может немного не в строчку, но, пользуясь возможностью задать вопрос - задаю. Нельзя ли осветить на ваших страницах тему расписания движения троллейбусов в Барнауле. Уже в 5 часов вечера они едут в гараж. Стоишь на кардиоцентре, мимо шествует 6 и 7 троллейбус, в дверях- счастливое лицо кондуктора, орущее, чтоб не садились, троллейбус идет на покой. Лично наблюдала попытки студентов и прочих пенсионеров загрузиться, но- увы! Власти так поясняют этот феномен "Троллейбусы после 18 часов идут пустые, приняли решение сократить график". Но, господа-товарищи, троллейбусники уже в 17 часов избушку на клюшку. Они, видимо, поняли, что рабочая смена до 17, чтоб к 18 уже быть дома. Помогите нам, болезным, разобраться в этом вопросе, ежели не верите всему изложенному, попробуйте самолично воспользоваться этим экологически чистым видом транспорта после означенного часа, посчитайте количество граждАн, пытающихся уехать на троллейбусе после 17, донесите до руководства печальку нашу, авось, пересмотрят график, перенесут окончание смены на, скажем, 19 часов, тогда у нас появится возможность уехать в 17, согласно уже сложившейся у троллейбусников традиции корректировать график по своему усмотрению. Спасибо.
09:39:30 18-12-2024
Почему не написали. Куда игрушки с главной ёлки края делись? Я правильно понимаю их же не растащили. В детдома и садики отдали. Или я простачок барнаульский обычный...
09:47:57 18-12-2024
Почему не написали. Почему у нас впервые за много лет нет ледового городка. Что первая теплая зима что ли. Или в Бийске холоднее там городки есть. Может новый комитет по благоустройству просто безсилен во всем. Напишите как есть. Не позволяйте власти врать. Вы для этого нужны народу.
16:35:25 18-12-2024
Вова (09:47:57 18-12-2024) Почему не написали. Почему у нас впервые за много лет нет ле... Как раз около 5-7 лет назад было тепло на НГ, все фигуры и горки растаяли нахрен. И в комментах орали: "Аааа, деньги на ветер! Уууу!!! Упячка!"
17:28:33 18-12-2024
Гость (16:35:25 18-12-2024) Как раз около 5-7 лет назад было тепло на НГ, все фигуры и г... Да с купелью тоже самое. Раньше бани были . Сейчас тоска зелёная палатки с тепловыми пушками. Все стало плохо с новым комитетом.
09:49:18 18-12-2024
как же это наверное скучно - изо для в день сочинять низкосортный контент для этих нудных, недалёких, беспамятных голодранцев...
10:51:10 18-12-2024
Musik (09:49:18 18-12-2024) как же это наверное скучно - изо для в день сочинять низкосо... Да не, бывает весело в подконтрольных власти СМИ, когда редакция иногда заиграется в самостоятельных дерзких журналистов и провокаторов.
13:30:32 18-12-2024
Musik (09:49:18 18-12-2024) как же это наверное скучно - изо для в день сочинять низкосо... Мусик так верно себя описал.
13:30:46 18-12-2024
Musik (09:49:18 18-12-2024) как же это наверное скучно - изо для в день сочинять низкосо... А что ж ты тогда не вылазишь из этого" низкосортного контента",да ещё и для "нудных,недалёких голодранцев"?Заметил,ведь ,в каждой бочке затычка.
15:38:38 18-12-2024
А где отчаянные поклонники Елены? В этой новости фотка прям вообще само очарование!
16:44:22 18-12-2024
Эх, ушла молодость когда я здесь в комментах отжигал )))
18:06:22 18-12-2024
Ну хороша редактора, уж слов нет