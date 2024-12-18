"Надо быть везде". Редактор amic.ru – о "консервации" алтайских СМИ и новых идеях

Елена Пацар подчеркнула, что Алтайский край настолько богат людьми и героями, что о них можно писать хоть каждый день

18 декабря 2024, 07:31, ИА Амител

Главный редактор amic.ru Елена Пацар / Фото: amic.ru

В этом году ИА "Амител" исполнилось 25 лет. Главный редактор сайта Елена Пацар рассказала в интервью altapress.ru, как правильно руководить СМИ, чтобы оно четверть века было успешным и интересным читателю, как за это время изменились новостные издания, что их ждет в будущем и какой должна быть команда, чтобы пережить любые спады и кризисы даже тогда, когда уже не хватает сил.

Елена Пацар отметила, что редакция СМИ должна быть "маленькой семьей, в которой все стараются друг другу помочь", а редактор должен быть тренером – он одновременно и в команде, и в стороне. Это необходимо, чтобы "замечать важные структурные вещи".

Что касается работы всего коллектива, то важно предвидеть проблемы, которые ближе всего к сердцу аудитории, и оперативно помогать их решать.

"Идей и поводов море. Даже если не окунаться в геополитические и настроенческие истории, наш край настолько богат людьми и героями, что публикуй хороший сторителлинг хоть ежедневно. Жаль, что времени не всегда хватает. В будущем году мы планируем добавить больше в нашу плотную текучку хороших журналистских проектов, искать новые точки входа, развивать форматы аудио- и видеоподкастов, социальные медиа и другие площадки. Потому что без всего этого издание существовать не может, на мой взгляд. Надо быть везде", – подчеркнула главный редактор amic.ru.

По ее мнению, в Алтайском крае не хватает еще одного крупного СМИ. Сейчас есть "Алтапресс", "Толк" и "Амик", которые "законсервировались в том, что хорошо умеют делать".

"Не хватает нового мощного продукта, проекта, который будет сильно от нас отличаться. Получился бы хороший эффект новичка в классе. За ним все наблюдают, затем в чем-то копируют или, наоборот, отрицают. Не хватает этой игры. Хотелось бы самой такое создать, но у меня есть "Амител", – отметила Елена Пацар.

Она подчеркнула, что СМИ сейчас меняются в сторону "роботизации". Еще десять лет назад журналисты мечтали, как компьютер сам за них пишет материалы, а сегодня нейросети это уже делают, но без души и понимания.