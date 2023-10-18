Виктор Томенко назначил себе заместителей
На данный момент назначены шесть замов и семь министров
18 октября 2023, 13:46, ИА Амител
Губернатор Алтайского края назначил шесть заместителей и семь региональных министров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
На должность заместителей назначены: Губин Д.С., Кибардин И.В., Климин А.А., Лукьянов А.Н., Снесарь В.В. (руководитель администрации), Степаненко И.Б.
Также по состоянию на 18 октября назначены семь министров:
– Безрукова Е.Е., министр культуры Алтайского края;
– Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края;
– Гилев И.В., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
– Говорухина С.П., министр образования и науки Алтайского края;
– Зрюмов Е.А., министр цифрового развития и связи Алтайского края;
– Межин С.А., министр сельского хозяйства Алтайского края;
– Оськина Н.В., министр социальной защиты Алтайского края.
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