Виктор Томенко рассказал об одном из любимых мест в Алтайском крае

Губернатор рассказал, что не перестаёт восхищаться природой региона

01 апреля 2023, 10:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко решил рассказывать подписчикам о своих любимых местах региона. Об этом он сообщил в телеграм-канале 1 апреля.

"Меня не перестаёт восхищать природа Алтайского края — одно из наших главных богатств, которое мы оберегаем и приумножаем за счет наших экологических и туристических проектов. Решил рассказывать вам о своих любимых местах здесь", – написал он.

Свой первый пост на эту тему Виктор Томенко посвятил скале Чёртов палец на Озере Ая. По его словам, подниматься на неё довольно долго, но "это стоит того", отметил губернатор, прикрепив к публикации соответствующий снимок:

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22