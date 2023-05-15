НОВОСТИПолитика

Виктор Томенко подарил щенка девочке из Рубцовска

По словам алтайского губернатора, он с удовольствием выполнил это поручение Владимира Путина

15 мая 2023, 09:49, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по поручению президента Владимира Путина подарил щенка школьнице из Рубцовска. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

По словам политика, 13-летняя Милана Казюта – "настоящая умница": девочка хорошо учится, с отличием окончила "музыкалку", успешно участвует в олимпиадах, играет в детском театре и занимается волонтёрством.

"Недавно Милана написала президенту – попросила щенка. Я с удовольствием выполнил поручение главы государства, и семья Казюта – и так большая и дружная – теперь ещё пополнилась", – написал Томенко.

На прошедших выходных губернатор поблагодарил всех за поздравления с днём рождения и поделился фотографией своей семьи и собак.

Комментарии 5

Avatar Picture
Игоръ

10:43:15 15-05-2023

Мимиметр зашкаливает))) повезло девчонкн

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:24 15-05-2023

Родители почему-то не объяснили дочке, что нельзя беспокоить Президента такими просьбами, на мой взгляд, это бестактно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:28 15-05-2023

Сейчас расплачусь, от умиления.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:49 15-05-2023

Молодец, девочка, просить- так у Президента, раз собаку- то не како-то уличного пёсика, а сразу корги... Жаль, правда, что с уж очень раннего возраста научилась просить у мужчин подарки...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:04 15-05-2023

А почему бы этой умнице не взять собаку из приюта "Ласка"? Мир сошел с ума.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров