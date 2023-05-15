Виктор Томенко подарил щенка девочке из Рубцовска

По словам алтайского губернатора, он с удовольствием выполнил это поручение Владимира Путина

15 мая 2023, 09:49, ИА Амител













Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по поручению президента Владимира Путина подарил щенка школьнице из Рубцовска. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

По словам политика, 13-летняя Милана Казюта – "настоящая умница": девочка хорошо учится, с отличием окончила "музыкалку", успешно участвует в олимпиадах, играет в детском театре и занимается волонтёрством.

"Недавно Милана написала президенту – попросила щенка. Я с удовольствием выполнил поручение главы государства, и семья Казюта – и так большая и дружная – теперь ещё пополнилась", – написал Томенко.

На прошедших выходных губернатор поблагодарил всех за поздравления с днём рождения и поделился фотографией своей семьи и собак.