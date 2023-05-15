Виктор Томенко подарил щенка девочке из Рубцовска
По словам алтайского губернатора, он с удовольствием выполнил это поручение Владимира Путина
15 мая 2023, 09:49, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по поручению президента Владимира Путина подарил щенка школьнице из Рубцовска. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.
По словам политика, 13-летняя Милана Казюта – "настоящая умница": девочка хорошо учится, с отличием окончила "музыкалку", успешно участвует в олимпиадах, играет в детском театре и занимается волонтёрством.
"Недавно Милана написала президенту – попросила щенка. Я с удовольствием выполнил поручение главы государства, и семья Казюта – и так большая и дружная – теперь ещё пополнилась", – написал Томенко.
На прошедших выходных губернатор поблагодарил всех за поздравления с днём рождения и поделился фотографией своей семьи и собак.
10:43:15 15-05-2023
Мимиметр зашкаливает))) повезло девчонкн
11:52:24 15-05-2023
Родители почему-то не объяснили дочке, что нельзя беспокоить Президента такими просьбами, на мой взгляд, это бестактно.
14:46:28 15-05-2023
Сейчас расплачусь, от умиления.
15:17:49 15-05-2023
Молодец, девочка, просить- так у Президента, раз собаку- то не како-то уличного пёсика, а сразу корги... Жаль, правда, что с уж очень раннего возраста научилась просить у мужчин подарки...
21:06:04 15-05-2023
А почему бы этой умнице не взять собаку из приюта "Ласка"? Мир сошел с ума.