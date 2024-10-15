Виктор Томенко подписал постановление о реорганизации Барнаульского медколледжа

Учреждение назовут Алтайским институтом развития медицинского образования

15 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862

В Алтайском крае планируется реорганизация Барнаульского базового медицинского колледжа. К нему присоединят четыре других медицинских колледжа: Бийский, Каменский, Рубцовский и Родинский, а также Благовещенский медицинский техникум, рассказали в региональном Минздраве.

Цель реорганизации – расширение возможностей целевой подготовки студентов и медицинских работников для системы здравоохранения Алтайского края.

Новая организация-правопреемник продолжит предоставлять образовательные услуги в том же объеме, что и до реорганизации. Она будет обеспечивать сохранение всех видов деятельности реорганизованных образовательных организаций, соблюдение федеральных образовательных стандартов, сохранение контингента обучающихся и выполнение государственного задания в полном объеме.

После объединения Барнаульский базовый медицинский колледж будет переименован в Алтайский институт развития медицинского образования.