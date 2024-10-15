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Виктор Томенко подписал постановление о реорганизации Барнаульского медколледжа

Учреждение назовут Алтайским институтом развития медицинского образования

15 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862

В Алтайском крае планируется реорганизация Барнаульского базового медицинского колледжа. К нему присоединят четыре других медицинских колледжа: Бийский, Каменский, Рубцовский и Родинский, а также Благовещенский медицинский техникум, рассказали в региональном Минздраве.

Цель реорганизации – расширение возможностей целевой подготовки студентов и медицинских работников для системы здравоохранения Алтайского края.

Новая организация-правопреемник продолжит предоставлять образовательные услуги в том же объеме, что и до реорганизации. Она будет обеспечивать сохранение всех видов деятельности реорганизованных образовательных организаций, соблюдение федеральных образовательных стандартов, сохранение контингента обучающихся и выполнение государственного задания в полном объеме.

После объединения Барнаульский базовый медицинский колледж будет переименован в Алтайский институт развития медицинского образования. 

Алтайский край медицина

Комментарии 7

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Гость

20:54:23 15-10-2024

АлтГПУ объединили с Бийском, стипендии в Барнауле ещё ниже стали.
Дооптимизировались

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Знающий

07:13:07 16-10-2024

Вся эта оптимизация погубит медтехникумы,уже сейчас упала оплата труда,спасибо губернатор. Учителя и так копейки получают

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Гость

08:32:15 16-10-2024

Знающий (07:13:07 16-10-2024) Вся эта оптимизация погубит медтехникумы,уже сейчас упала оп... зато у администрации колледжа поднимется , ах нет теперь институт где учУт ......

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Гость

10:16:52 16-10-2024

Лучше бы назвали академией ...

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Оксана

11:19:52 16-10-2024

А дипломы будут выдавать о высшем образовании?

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Гость

22:13:21 16-10-2024

как в том анекдоте про бордель, может не стоит кровати местами менять.

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Гость

18:04:34 17-10-2024

Есть предложение объединить Алтайский край с Москвой. Сделаем, Виктор Петрович.

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