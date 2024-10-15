Виктор Томенко подписал постановление о реорганизации Барнаульского медколледжа
Учреждение назовут Алтайским институтом развития медицинского образования
15 октября 2024, 20:40, ИА Амител
В Алтайском крае планируется реорганизация Барнаульского базового медицинского колледжа. К нему присоединят четыре других медицинских колледжа: Бийский, Каменский, Рубцовский и Родинский, а также Благовещенский медицинский техникум, рассказали в региональном Минздраве.
Цель реорганизации – расширение возможностей целевой подготовки студентов и медицинских работников для системы здравоохранения Алтайского края.
Новая организация-правопреемник продолжит предоставлять образовательные услуги в том же объеме, что и до реорганизации. Она будет обеспечивать сохранение всех видов деятельности реорганизованных образовательных организаций, соблюдение федеральных образовательных стандартов, сохранение контингента обучающихся и выполнение государственного задания в полном объеме.
После объединения Барнаульский базовый медицинский колледж будет переименован в Алтайский институт развития медицинского образования.
20:54:23 15-10-2024
АлтГПУ объединили с Бийском, стипендии в Барнауле ещё ниже стали.
Дооптимизировались
07:13:07 16-10-2024
Вся эта оптимизация погубит медтехникумы,уже сейчас упала оплата труда,спасибо губернатор. Учителя и так копейки получают
08:32:15 16-10-2024
Знающий (07:13:07 16-10-2024) Вся эта оптимизация погубит медтехникумы,уже сейчас упала оп... зато у администрации колледжа поднимется , ах нет теперь институт где учУт ......
10:16:52 16-10-2024
Лучше бы назвали академией ...
11:19:52 16-10-2024
А дипломы будут выдавать о высшем образовании?
22:13:21 16-10-2024
как в том анекдоте про бордель, может не стоит кровати местами менять.
18:04:34 17-10-2024
Есть предложение объединить Алтайский край с Москвой. Сделаем, Виктор Петрович.