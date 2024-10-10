Количество заболевших уменьшается уже вторую неделю подряд

10 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Количество случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в Алтайском крае снизилось на 15% за прошедшую неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Снижение фиксируется уже вторую неделю подряд.

За неделю с 30 сентября по 6 октября ОРВИ зарегистрировали у 22,3 тысячи жителей края. Показатель заболеваемости, по данным ведомства, составил 105,6 случая на 10 тысяч населения. Отмечается, что в большинстве случаев у пациентов выявляют риновирусы.

Напомним, семью днями ранее Роспотребнадзор также зафиксировал снижение: с 23 по 29 сентября заболело 26,2 тысячи человек, что на 10% ниже предшествующей недели.

Пик осеннего эпидподъема пришелся на неделю с 16 по 22 сентября, когда ОРВИ заразилось почти 30 тысяч человек.

При этом вирусов гриппа в Алтайском крае в текущем эпидсезоне пока не выявлено. Напомним, обычно прихода этой инфекции ждут ближе к декабрю. Но медики уже предупреждали, что в этом году он может нагрянуть раньше: в других регионах уже выявляли отдельные случаи.

Прививочная кампания против гриппа в крае продолжается. По данным Роспотребнадзора, вакцинировалось уже 493 987 человек (23,4% населения края). Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. О том, как это сделать, читайте в материале на amic.ru.