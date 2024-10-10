Понемногу выздоравливаем. Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае продолжает снижаться
Количество заболевших уменьшается уже вторую неделю подряд
10 октября 2024, 09:00, ИА Амител
Количество случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в Алтайском крае снизилось на 15% за прошедшую неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Снижение фиксируется уже вторую неделю подряд.
За неделю с 30 сентября по 6 октября ОРВИ зарегистрировали у 22,3 тысячи жителей края. Показатель заболеваемости, по данным ведомства, составил 105,6 случая на 10 тысяч населения. Отмечается, что в большинстве случаев у пациентов выявляют риновирусы.
Напомним, семью днями ранее Роспотребнадзор также зафиксировал снижение: с 23 по 29 сентября заболело 26,2 тысячи человек, что на 10% ниже предшествующей недели.
Пик осеннего эпидподъема пришелся на неделю с 16 по 22 сентября, когда ОРВИ заразилось почти 30 тысяч человек.
При этом вирусов гриппа в Алтайском крае в текущем эпидсезоне пока не выявлено. Напомним, обычно прихода этой инфекции ждут ближе к декабрю. Но медики уже предупреждали, что в этом году он может нагрянуть раньше: в других регионах уже выявляли отдельные случаи.
Прививочная кампания против гриппа в крае продолжается. По данным Роспотребнадзора, вакцинировалось уже 493 987 человек (23,4% населения края). Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. О том, как это сделать, читайте в материале на amic.ru.
09:11:25 10-10-2024
Ну да ну да ОРВИ конечно - температуру мерил 35,9.
Кашель так и не отхаркнулся
09:29:46 10-10-2024
Гость (09:11:25 10-10-2024) Ну да ну да ОРВИ конечно - температуру мерил 35,9.Кашель... мы все умрем?
13:10:33 10-10-2024
Какое снижение - на работе народ заболевает пачками и на той неделе, и на этой
16:25:25 10-10-2024
У РП-надзора "своя" статистика@@@
Сегодня позвонил в регистратуру записаться на прием к терапевту. "ЗАПИСАЛИ" на 18.10.!!!, . За неделю любая простуда "сама вылечится".