Виктор Томенко попил чаю в краевом госпитале ветеранов войн

Губернатор поздравил ветеранов боевых действия с Днем защитника Отечества

22 февраля 2025, 15:59, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 февраля встретился с ветеранами боевых действий и медиками в краевом госпитале для ветеранов войн. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом учреждении ежегодно получают помощь около семи тысяч человек – это участники различных сражений и военных конфликтов, в том числе СВО. Во время визита глава региона поздравил врачей и пациентов с Днем защитника Отечества и пожелал им скорейшего выздоровления.

"Во время неформального разговора за чашкой чая ветераны поделились и своими историями жизни, и дальнейшими планами. С глубокой признательностью и от себя лично, и от имени жителей края поблагодарил их за подвиги и самопожертвование на фронтах", – отметил он.

Врачи, в свою очередь, продемонстрировали губернатору работу сложного медоборудования и тренажеров для реабилитации, а также показали, в каких условиях проживают пациенты.

21 февраля Виктор Томенко встречался с работниками скорой помощи Бийска. Тогда он ознакомился с работой диспетчерского пункта и пообщался с врачами и средним медперсоналом, а также поблагодарил их за труд.