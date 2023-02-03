Виктор Томенко поручил новому главе Ярового решить проблему с мусорными контейнерами
Из-за потока туристов количество мусора в городе постоянно растёт
03 февраля 2023, 11:18, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с новым главой Ярового Владиславом Шиловым. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Глава региона отметил, что из-за потока туристов количество мусора в городе постоянно растёт. Томенко поручил Шилову решить проблему с отходами, установив новые контейнеры. Край готов выделить на это деньги.
Отмечается, что за 2022 год при поддержке краевого бюджета в Яровом провели ремонт котельного оборудования, инженерных систем.
"Контракт на установку нового четвёртого котла заключён, и до конца текущего года подрядчик должен смонтировать оборудование. Это решение позволит отказаться от старой и неэффективной системы теплоснабжения", – сказал Виктор Томенко.
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