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Виктор Томенко поручил новому главе Ярового решить проблему с мусорными контейнерами

Из-за потока туристов количество мусора в городе постоянно растёт

03 февраля 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с новым главой Ярового Владиславом Шиловым. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона отметил, что из-за потока туристов количество мусора в городе постоянно растёт. Томенко поручил Шилову решить проблему с отходами, установив новые контейнеры. Край готов выделить на это деньги.

Отмечается, что за 2022 год при поддержке краевого бюджета в Яровом провели ремонт котельного оборудования, инженерных систем.  

"Контракт на установку нового четвёртого котла заключён, и до конца текущего года подрядчик должен смонтировать оборудование. Это решение позволит отказаться от старой и неэффективной системы теплоснабжения", – сказал Виктор Томенко.

 

Комментарии 5

  • Без указания теперь и урна не ставится? Кстати,где указ губернатора?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Контейнеры были установлены на всех улицах частного сектора, это огромное количество, их убрали и куда они делись? В период наплыва отдыхающих, надо увеличить частоту объезда мусорных машин. Вторая проблема, это дикие собаки по всему городу, стаи до шести особей, нападают на людей. Сколько поднимали этот вопрос, глава города Шилов будучи и. о. упрямо не хочет решать, ждет когда будет случай со смертельным исходом. Губернатору надо вставить такому упрямцу хорошие пилюлю.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да и с указанием тоже. Так, очередное бессмысленное сотрясение воздуха.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Позор. Томенко указывает про мусорки в Яровом, а то что Барнаул весь в грязи ничего не вывозится, кроме центра, это кто укажет? Может Путин.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Поручений сотни. Кто на них вообще внимание обращает? Импотенция власти....
    03 февраля, Гость   Ответить
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