Виктор Томенко поручил новому главе Ярового решить проблему с мусорными контейнерами

Из-за потока туристов количество мусора в городе постоянно растёт

03 февраля 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с новым главой Ярового Владиславом Шиловым. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона отметил, что из-за потока туристов количество мусора в городе постоянно растёт. Томенко поручил Шилову решить проблему с отходами, установив новые контейнеры. Край готов выделить на это деньги.

Отмечается, что за 2022 год при поддержке краевого бюджета в Яровом провели ремонт котельного оборудования, инженерных систем.