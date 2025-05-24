С танцами и весельем. Как в школах Барнаула прошли последние звонки
Выпускников поздравляли с началом взрослой жизни
24 мая 2025, 13:13, ИА Амител
В Барнауле 24 мая прошли линейки, посвященные окончанию школы. Выпускников поздравляли с началом взрослой жизни педагоги, родители и чиновники.
Один из последних звонков прошел в актовом зале школы № 137. По словам нашего корреспондента, который посетил мероприятие, в учебном заведении провожали один "А" класс, выпускались из которого 26 человек.
Ребята на прощание станцевали, а директор и классный руководитель поздравили выпускников с окончанием школы и пожелали им успехов. Первоклассники тем временем подарили им колокольчики и ручки для ЕГЭ.
Как отметил наш корреспондент, это был уже второй выпуск школы.
24 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников школ с последним звонком. Глава региона пожелал ребятам, что у них получилось все, о чем они мечтают, а также выразил слова благодарности родителям и учителям.
15:11:57 24-05-2025
В конце статьи фигурирует дата 26 мая ...
15:15:30 24-05-2025
А уж родители-то как рады!!!
22:06:50 24-05-2025
сегодня утром кто-то бесталанно выл со сцены , вот в чем дело. У наших то еще утром пятницы все линейки прошли. кто устраивает выпускные в выходной??! совсем уже
07:07:07 25-05-2025
Что-то в статье перепутано. Сейчас были только последние звонки, но никак не выпускные вечера.Впереди ещё ОГЭ и ЕГЭ.Или сейчас именно последний звонок -это выпуск школы. А что такое тогда выпускной вечер после сдачи экзаменов? " Всё смешалось в доме..." нашем.