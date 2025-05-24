С танцами и весельем. Как в школах Барнаула прошли последние звонки

Выпускников поздравляли с началом взрослой жизни

24 мая 2025, 13:13, ИА Амител

Последний звонок в школе № 137 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 24 мая прошли линейки, посвященные окончанию школы. Выпускников поздравляли с началом взрослой жизни педагоги, родители и чиновники.

Один из последних звонков прошел в актовом зале школы № 137. По словам нашего корреспондента, который посетил мероприятие, в учебном заведении провожали один "А" класс, выпускались из которого 26 человек.

Ребята на прощание станцевали, а директор и классный руководитель поздравили выпускников с окончанием школы и пожелали им успехов. Первоклассники тем временем подарили им колокольчики и ручки для ЕГЭ.

Как отметил наш корреспондент, это был уже второй выпуск школы.

24 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников школ с последним звонком. Глава региона пожелал ребятам, что у них получилось все, о чем они мечтают, а также выразил слова благодарности родителям и учителям.