Виктор Томенко поздравил педагогов Алтайского края с Днем учителя

Губернатор пожелал им здоровья, благополучия и вдохновения

05 октября 2024, 10:40, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил педагогов с профессиональным праздником, отметив их важную роль в открытии мира знаний и формировании будущих поколений.

"Труд учителя никогда не был легким. Мы гордимся, что в Алтайском крае сложилось сильное авторитетное педагогическое сообщество с традициями, которые передаются из поколения в поколение. Больше тысячи учителей являются представителями педагогических династий. И мы надеемся, что все больше молодежи будет приходить в эту благородную профессию. Для этого будем и дальше поддерживать наших педагогов", – написал глава региона в телеграм-канале.

Виктор Томенко выразил благодарность педагогам за любовь к детям преданность своему делу, а также пожелал, чтобы каждый урок был наполнен открытиями и успехами учеников.

"Пусть работа приносит вам радость и гордость за достижения наших детей. Крепкого вам здоровья, благополучия и вдохновения!" – пожелал губернатор.