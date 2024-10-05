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Вячеслав Франк поздравил барнаульских педагогов с Днем учителя

Мэр пожелал им здоровья, счастья, благополучия, удачи и талантливых учеников

05 октября 2024, 08:35, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил учителей с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

Он подчеркнул, что работа педагога требует высокой квалификации, постоянного саморазвития, а также душевной щедрости и благородства.

Франк отметил, что учителя постоянно осваивают новые методы преподавания, закладывают нравственные ценности и помогают формировать целеустремленных личностей. Он выразил глубокую признательность барнаульским педагогам – особенно ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие образования в городе.

"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, талантливых учеников и неизменной удачи в педагогической деятельности!" – поздравил барнаульских педагогов мэр.

Педагог / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИНаука и образование
Барнаул Вячеслав Франк праздники образование

Комментарии 2

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Гость

10:03:59 05-10-2024

"Денег нет, вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения, здоровья!"

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Гость

18:14:31 05-10-2024

Обащанного повышения зарплаты не было!!!

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