Вячеслав Франк поздравил барнаульских педагогов с Днем учителя

Мэр пожелал им здоровья, счастья, благополучия, удачи и талантливых учеников

05 октября 2024, 08:35, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил учителей с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

Он подчеркнул, что работа педагога требует высокой квалификации, постоянного саморазвития, а также душевной щедрости и благородства.

Франк отметил, что учителя постоянно осваивают новые методы преподавания, закладывают нравственные ценности и помогают формировать целеустремленных личностей. Он выразил глубокую признательность барнаульским педагогам – особенно ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие образования в городе.