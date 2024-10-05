Вячеслав Франк поздравил барнаульских педагогов с Днем учителя
Мэр пожелал им здоровья, счастья, благополучия, удачи и талантливых учеников
05 октября 2024, 08:35, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил учителей с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.
Он подчеркнул, что работа педагога требует высокой квалификации, постоянного саморазвития, а также душевной щедрости и благородства.
Франк отметил, что учителя постоянно осваивают новые методы преподавания, закладывают нравственные ценности и помогают формировать целеустремленных личностей. Он выразил глубокую признательность барнаульским педагогам – особенно ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие образования в городе.
"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, талантливых учеников и неизменной удачи в педагогической деятельности!" – поздравил барнаульских педагогов мэр.
10:03:59 05-10-2024
"Денег нет, вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения, здоровья!"
18:14:31 05-10-2024
Обащанного повышения зарплаты не было!!!