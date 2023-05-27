Виктор Томенко поздравил студентов и преподавателей АлтГУ с юбилеем вуза

Губернатор Алтайского края побывал на празднике, который отмечали в "Титов-Арене"

27 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил студентов и преподавателей Алтайского государственного университета (АлтГУ) с его 50-летием. Главный и заключительный день праздничной недели проходил 26 мая в "Титов-Арене", куда и заехал вечером глава региона.

"Получил кучу позитивных эмоций! Молодые, амбициозные, умные и смелые – уверен, с такими ребятами у Алтайского края прекрасное будущее!" – поделился политик в телеграм-канале.













Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

По его словам, в АлтГУ постоянно растёт набор по востребованным специальностям: программирование, информационная безопасность, промышленные биотехнологии, цифровой дизайн. "И наши крупнейшие работодатели, знаю не понаслышке, хвалят уровень подготовки в АлтГУ. Будем и дальше действовать так, чтобы молодым людям хотелось и учиться, и жить, и работать в нашем родном Алтайском крае!" – заключил губернатор.