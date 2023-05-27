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Виктор Томенко поздравил студентов и преподавателей АлтГУ с юбилеем вуза

Губернатор Алтайского края побывал на празднике, который отмечали в "Титов-Арене"

27 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил студентов и преподавателей Алтайского государственного университета (АлтГУ) с его 50-летием. Главный и заключительный день праздничной недели проходил 26 мая в "Титов-Арене", куда и заехал вечером глава региона.

"Получил кучу позитивных эмоций! Молодые, амбициозные, умные и смелые – уверен, с такими ребятами у Алтайского края прекрасное будущее!" – поделился политик в телеграм-канале.

По его словам, в АлтГУ постоянно растёт набор по востребованным специальностям: программирование, информационная безопасность, промышленные биотехнологии, цифровой дизайн. "И наши крупнейшие работодатели, знаю не понаслышке, хвалят уровень подготовки в АлтГУ. Будем и дальше действовать так, чтобы молодым людям хотелось и учиться, и жить, и работать в нашем родном Алтайском крае!" – заключил губернатор.

Комментарии 3

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Гость

09:38:04 27-05-2023

Молодые, амбициозные, умные и смелые – уверен, с такими ребятами у Алтайского края прекрасное будущее!".... Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе

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Гость

10:06:32 27-05-2023

Умные и смелые свалят отсюда в течение 1-3 лет.

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Гость

19:35:14 27-05-2023

"Молодые, амбициозные, умные и смелые" - ну прям комсомольцы.

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