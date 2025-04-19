Пасхальное богослужение 2025 в Барнауле. Прямая трансляция

Службу проводят в Александро-Невском соборе

19 апреля 2025, 23:30, ИА Амител

В Александро-Невском соборе Барнаула в ночь с 19 на 20 апреля проходит пасхальное богослужение. Возглавил его митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Прямую трансляцию мероприятия проводит телеканал "Катунь 24".

Служба началась в 23:30 и продлится три-четыре часа. В полночь верующие совершат крестный ход вокруг храмов, а затем состоится пасхальная утреня, на которой прихожане смогут принять причастие и освятить куличи.

Праздничные богослужения при этом проходят и в других храмах города. По этому случаю в Барнауле запустили ночные маршруты общественного транспорта, чтобы люди смогли добраться до дома на трамвае или троллейбусе.