Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства
Губернатор пожелал всем счастья, здоровья и успехов
04 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем народного единства. Поздравление политик опубликовал в телеграм-канале.
"С Днем народного единства!" – написал Томенко.
Он отметил, что "благодаря сплоченности и единству народа Россия в разные времена выдержала множество испытаний", а "жители Алтайского края не раз доказывали верность Отечеству, готовность его защищать и приумножать достижения".
"Как и наши предки, мы и сейчас каждый день доказываем: мы едины и готовы защищать интересы нашей страны. Желаю в этот день каждому счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях. А нашей Родине – могущества и процветания", – написал губернатор.
09:47:03 04-11-2023
А сто ему ещё остаётся ?
10:12:49 04-11-2023
Что дает мне этот день? Горечь.
17:53:26 04-11-2023
Гость (10:12:49 04-11-2023) Что дает мне этот день? Горечь.... Проверь пищеварительный тракт.
12:00:42 04-11-2023
Деситибальными пробками поздравил...
12:32:51 04-11-2023
Теперь поем в гору...
13:28:15 04-11-2023
Совершенно не понимаю, что это за праздник. Объясните балбесу...
14:11:10 04-11-2023
Гость (13:28:15 04-11-2023) Совершенно не понимаю, что это за праздник. Объясните балбес... День "Единой России", кроме них никто не празднует.
15:08:54 04-11-2023
Гость (13:28:15 04-11-2023) Совершенно не понимаю, что это за праздник. Объясните балбес... это светлый праздник!!! даже солнце в этот день ярче!!!мы уже 500 лет обьединяемся, результаты налицо, дальше больше, все теснее ряды, все плотнее вокруг любимой партии!!!
16:31:44 04-11-2023
Гость (15:08:54 04-11-2023) это светлый праздник!!! даже солнце в этот день ярче!!!мы уж... ну да на лицо,сколько союзных территорий покинуло страну за последние 30 с небольшим лет,вот это единение
18:26:41 04-11-2023
гость (16:31:44 04-11-2023) ну да на лицо,сколько союзных территорий покинуло страну за... это предатели покинули, мы поэтому между собой и обьединяемся, чтобы наши богатства не захватили, а нас на опыты не отдали пиндосам
20:05:13 04-11-2023
Гость (18:26:41 04-11-2023) это предатели покинули, мы поэтому между собой и обьединяемс... а что есть еще какие то богатства что вы считаете вашим?Можно по подробней пояснить
16:32:44 04-11-2023
Гость (13:28:15 04-11-2023) Совершенно не понимаю, что это за праздник. Объясните балбес... поверь,не ты один такой
16:44:46 04-11-2023
Гость (13:28:15 04-11-2023) Совершенно не понимаю, что это за праздник. Объясните балбес... это праздник пищевой цепочки, которой мы все связаны: наше дело умножать и прибавлять, их дело делить и отнимать, мы не можем друг без друга, поэтому и обьединяемся регулярно
16:31:40 04-11-2023
уж лучше тыквенный спас - в нём хоть определённый шарм есть
17:54:19 04-11-2023
Вам лишний оплачиваемый выходной дали. Но вместо спасибо вы опять плюетесь)
18:14:45 04-11-2023
Гость (17:54:19 04-11-2023) Вам лишний оплачиваемый выходной дали. Но вместо спасибо вы ... мы рады!!! любимая партия не забывает нас!!! мы с ней и в горести и в радости
18:34:41 04-11-2023
Гость (18:14:45 04-11-2023) мы рады!!! любимая партия не забывает нас!!! мы с ней и в го... Ты типа за юмориста здесь, а, пролетарий? Твердо стоишь на рельсах марксизма-ленинизма? Так был у вас срок на эксперименты. 70 лет упражнялись. Однако, обкакались. И как же так получилось то?
19:36:37 04-11-2023
Гость (18:34:41 04-11-2023) И как же так получилось то? Кто-то сильно хотел себе "Мальвины", "Бабл гам" и полста сортов колбасы категории С- "шкура/хрящи/хвосты".
20:19:11 04-11-2023
Гость (18:34:41 04-11-2023) Ты типа за юмориста здесь, а, пролетарий? Твердо стоишь на р... да как то так получилось, сейчас хоть стали жить счастливо и весело, не переживай!!! все еще впереди,поверь, тебя пессимист, ждут удивительные события, марксизм- ленинизм будет цветочками!!! у тебя будет время познать всю глубину суверенной демократии....
20:26:26 04-11-2023
Гость (18:34:41 04-11-2023) Ты типа за юмориста здесь, а, пролетарий? Твердо стоишь на р... а ты че, против линии любимой партии? пятая колонна штоль?
23:23:30 04-11-2023
Гость (18:34:41 04-11-2023) Ты типа за юмориста здесь, а, пролетарий? Твердо стоишь на р... упражнения до сих пор продолжаются. У власти те же самые марксисты, слегка перекрашенные. А самое главное - по делам их узнаете их(Евангелие). По делам по-моему совершенно ясно что марксисты никуда от руководства страной не ушли. Костюмчики от Бриони, Мерседесы иПатек Филиппы их плохо маскируют..
15:50:52 05-11-2023
почему 70? (23:23:30 04-11-2023) упражнения до сих пор продолжаются. У власти те же самые мар... ну так в 91ом все кричали Россия!!!! Россия!!! я еще тогда сказал покойному другу, что это просто передел общественной собственности, а сегодня основная масса с головой в песке, другая с телевизором вместо головы
19:00:01 04-11-2023
Лайк!