Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства

Губернатор пожелал всем счастья, здоровья и успехов

04 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем народного единства. Поздравление политик опубликовал в телеграм-канале.

"С Днем народного единства!" – написал Томенко.

Он отметил, что "благодаря сплоченности и единству народа Россия в разные времена выдержала множество испытаний", а "жители Алтайского края не раз доказывали верность Отечеству, готовность его защищать и приумножать достижения".

"Как и наши предки, мы и сейчас каждый день доказываем: мы едины и готовы защищать интересы нашей страны. Желаю в этот день каждому счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях. А нашей Родине – могущества и процветания", – написал губернатор.