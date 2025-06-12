Губернатор отметил неоценимый вклад края в процветание страны

12 июня 2025, 09:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем России. К поздравлению также присоединился председатель АКЗС Александр Романенко. Текст опубликован на сайте краевого правительства.

Политики напомнили, что 35 лет назад была подписана Декларация о государственном суверенитете, что ознаменовало начало существования России как федеративного государства. Они подчеркнули, что страна идет по избранному пути, укрепляя основы демократии, правового государства и гражданского общества.

Также политики отметили особенную важность праздника в год юбилея Великой Победы. Каждому следует помнить о той цене, которую 80 лет назад заплатил советский народ, говорят они.

"Алтайский край играет огромную роль в обеспечении продовольственной безопасности России, в укреплении ее промышленного потенциала, в ее культурном развитии. Своим ежедневным трудом, своими достижениями жители края вносят неоценимый вклад в процветание Родины!" – подчеркнули политики.

Виктор Томенко и Александр Романенко убеждены, что у всех жителей края общая задача – развивать регион, страну и делать их лучше для будущих поколений. Они пожелали всем удачи и "успехов в делах на благо Отечества".