Виктор Томенко приехал на церемонию прощания с главой Завьяловского района

Николая Онищенко провожают в последний путь сотни человек: среди них жители Завьялово, краевые чиновники и сослуживцы

07 марта 2025, 13:20, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал в Завьялово на церемонию прощания с убитым главой Завьяловского района Николаем Онищенко. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Церемония проходит в Доме культуры Завьялово. Проститься с Николаем Онищенко пришли сотни человек: среди них жители села и сослуживцы, также приехали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

Прощание продлится до 13:00. Онищенко похоронят в его родном селе Гилев-Лог Романовского района.

4 марта, в день убийства Николая Онищенко, губернатор Алтайского края выразил соболезнования его родным и близким:

"Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе – был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – написал Виктор Томенко.

Также глава региона отметил, что расследование преступления находится на особом контроле краевых следственных и надзорных органов.