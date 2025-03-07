Виктор Томенко приехал на церемонию прощания с главой Завьяловского района
Николая Онищенко провожают в последний путь сотни человек: среди них жители Завьялово, краевые чиновники и сослуживцы
07 марта 2025, 13:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал в Завьялово на церемонию прощания с убитым главой Завьяловского района Николаем Онищенко. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
Церемония проходит в Доме культуры Завьялово. Проститься с Николаем Онищенко пришли сотни человек: среди них жители села и сослуживцы, также приехали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.
Прощание продлится до 13:00. Онищенко похоронят в его родном селе Гилев-Лог Романовского района.
4 марта, в день убийства Николая Онищенко, губернатор Алтайского края выразил соболезнования его родным и близким:
"Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе – был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – написал Виктор Томенко.
Также глава региона отметил, что расследование преступления находится на особом контроле краевых следственных и надзорных органов.
"Виновные должны нести ответственность по закону и справедливости – как и в случае с любыми другими преступлениями в крае", – подчеркнул губернатор Алтайского края.
13:41:55 07-03-2025
В смутные времена мы живем. Верней выживаем.
18:42:28 07-03-2025
Гость (13:41:55 07-03-2025) В смутные времена мы живем. Верней выживаем. ... А откуда эта муть идет?
21:02:01 07-03-2025
Гость (13:41:55 07-03-2025) В смутные времена мы живем. Верней выживаем. ... ну это вы, ага
15:10:03 07-03-2025
Разборки 90-х. Как на верху , так и ниже.
21:02:53 07-03-2025
Гость (15:10:03 07-03-2025) Разборки 90-х. Как на верху , так и ниже.... вы словл разборки в вики прочитали? есть разница мд понятиями и решениями и мд психом с ружьем?
21:13:17 08-03-2025
Работал мужик, был на хорошем счету у людей и у главы старого. И старый глава - о нем от жителей только хорошие слова говорят. Но сменилось начальство - и сразу кто был хорошим, стал плохим.
А это как же надо довести человека что защищая свое хорошее имя решается и обидчика убить и себя?... Слова про психа с ружьем - вот совсем мимо, псих в себя бы не стал стрелять.
Что то с критериями "хорошо"/"плохо" у начальства и жителей не стыкуется.
10:33:43 10-03-2025
Александр (21:13:17 08-03-2025) Работал мужик, был на хорошем счету у людей и у главы старо... ну да, и других вариантов как из дробовика палить не осталось, аля обида неземная, новая метла всегда метет по новому и своих подтягивает на теплые места, пора бы и привыкнуть к этой банальности
22:36:37 10-03-2025
Гость (10:33:43 10-03-2025) ну да, и других вариантов как из дробовика палить не осталос... Весь вопрос вопрос в том что эта метла должна не свои интересы протаскивать, а жителей района проблемы решать...За их же налоги кстати. В частной лавочке - ради бога, приближай непрофессионалов, любовеиц, племянников. И плати им ЗП из своего кармана...
22:55:50 08-03-2025
Дыма без огня не бывает. Очень скорбно, что так случилось.