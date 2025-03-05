Все, что известно об убийстве главы Завьяловского района. Главное

Подозреваемый находится в реанимации

05 марта 2025, 10:20, ИА Амител

Место убийства главы Завьяловского района / Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

4 марта в Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко. Его на улице застрелил из ружья 45-летний местный житель. Все, что известно о жестокой расправе к этому часу, в материале на amic.ru.

Что известно об убийстве Николая Онищенко?

Убийство главы Завьяловского района Николая Онищенко произошло 4 марта около 15:00. Первоначально в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что чиновник был убит из огнестрельного оружия при выходе из кафе. Однако позднее Telegram-канал "112" написал, что Онищенко в этот день приехал на прием в частную стоматологию, где его уже поджидал преступник.

Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что глава района заметил мужчину с ружьем и попытался спрятаться за припаркованным рядом автомобилем, однако был ранен. Нападавший подбежал ближе и произвел контрольный выстрел в голову. Николай Онищенко скончался на месте.

Затем убийца сел в белый "Ниссан Ноут" и попытался скрыться. Преступника объявили в розыск, более чем в 20 муниципальных образованиях был объявлен план-перехват. Задержали подозреваемого в селе Завьялово, им оказался 45-летний местный житель.

Региональный Следственный комитет сообщил, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Также в ведомстве уточняли, что подозреваемый в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Судя по фото, которое опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул", у подозреваемого отсутствовала часть лица, нет ни верхней, ни нижней челюсти, а также одного глаза.

По данным на 09:30 5 марта, подозреваемый жив, он находится в реанимации в сознании в крайне тяжелом состоянии, уточнили amic.ru в СК. Допросить его пока невозможно.

Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом преступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Николай Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района. Свою трудовую деятельность в 1994 году он начал в должности милиционера конвойного отделения. В 1999-м окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Дослужился до начальника межмуниципального отдела МВД России "Завьяловский", который он возглавлял с 2017 по 2022 год. Главой Завьяловского района Онищенко назначили в октябре 2022-го.

Кто убил главу Завьяловского района?

Имени возможного преступника СК не называл, но предполагаемым убийцей может быть Анатолий Фенин, пишет ТАСС. С 2018 года он возглавлял компанию АО "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе", учредителем которой является районная администрация. Предприятие занимается оказанием туристических услуг, включая сдачу в аренду домиков на берегу соленых озер. По данным Shot, Анатолий Фенин ранее был главой местного комитета по делам молодежи.

Следствие предполагает, что поводом к убийству мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде, подозреваемый в деле об убийстве главы района пытался в суде оспорить свое увольнение с должности главы акционерного общества. Иск был подан 21 февраля 2025 года. Первое судебное заседание было запланировано на 12 марта.

Как на убийство главы района отреагировал губернатор Алтайского края?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что расследование находится под особым контролем краевых следственных и надзорных органов. По его словам, виновные должны нести ответственность по закону.