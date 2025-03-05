Все, что известно об убийстве главы Завьяловского района. Главное
Подозреваемый находится в реанимации
05 марта 2025, 10:20, ИА Амител
4 марта в Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко. Его на улице застрелил из ружья 45-летний местный житель. Все, что известно о жестокой расправе к этому часу, в материале на amic.ru.
Что известно об убийстве Николая Онищенко?
Убийство главы Завьяловского района Николая Онищенко произошло 4 марта около 15:00. Первоначально в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что чиновник был убит из огнестрельного оружия при выходе из кафе. Однако позднее Telegram-канал "112" написал, что Онищенко в этот день приехал на прием в частную стоматологию, где его уже поджидал преступник.
Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что глава района заметил мужчину с ружьем и попытался спрятаться за припаркованным рядом автомобилем, однако был ранен. Нападавший подбежал ближе и произвел контрольный выстрел в голову. Николай Онищенко скончался на месте.
Затем убийца сел в белый "Ниссан Ноут" и попытался скрыться. Преступника объявили в розыск, более чем в 20 муниципальных образованиях был объявлен план-перехват. Задержали подозреваемого в селе Завьялово, им оказался 45-летний местный житель.
Региональный Следственный комитет сообщил, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Также в ведомстве уточняли, что подозреваемый в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Судя по фото, которое опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул", у подозреваемого отсутствовала часть лица, нет ни верхней, ни нижней челюсти, а также одного глаза.
По данным на 09:30 5 марта, подозреваемый жив, он находится в реанимации в сознании в крайне тяжелом состоянии, уточнили amic.ru в СК. Допросить его пока невозможно.
Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на мужчину, подозреваемого в этом преступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
Николай Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района. Свою трудовую деятельность в 1994 году он начал в должности милиционера конвойного отделения. В 1999-м окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Дослужился до начальника межмуниципального отдела МВД России "Завьяловский", который он возглавлял с 2017 по 2022 год. Главой Завьяловского района Онищенко назначили в октябре 2022-го.
Кто убил главу Завьяловского района?
Имени возможного преступника СК не называл, но предполагаемым убийцей может быть Анатолий Фенин, пишет ТАСС. С 2018 года он возглавлял компанию АО "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе", учредителем которой является районная администрация. Предприятие занимается оказанием туристических услуг, включая сдачу в аренду домиков на берегу соленых озер. По данным Shot, Анатолий Фенин ранее был главой местного комитета по делам молодежи.
Следствие предполагает, что поводом к убийству мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде, подозреваемый в деле об убийстве главы района пытался в суде оспорить свое увольнение с должности главы акционерного общества. Иск был подан 21 февраля 2025 года. Первое судебное заседание было запланировано на 12 марта.
Как на убийство главы района отреагировал губернатор Алтайского края?
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что расследование находится под особым контролем краевых следственных и надзорных органов. По его словам, виновные должны нести ответственность по закону.
"По моему поручению в Завьяловском районе сейчас работает начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Николай Губерт. Мы с ним находимся на связи. Пока идут следственные действия, руководить районом будет по решению местных депутатов один из заместителей главы администрации Завьяловского района", – написал Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
10:38:49 05-03-2025
Творится что попало.Вот так жизнь у нас.
10:41:40 05-03-2025
Достал не достал, это другой вопрос. Убивать никто права не давал!
11:17:48 05-03-2025
"Навёл шороху".
15:05:26 05-03-2025
ужесточать надо хранение дома огнестрельного оружия и по количеству стволов и по другим параметрам
в этом убийстве ведь охотничье ружье стреляло да? то есть не было бы под рукой ружья возможно не было бы и убийства
16:06:31 05-03-2025
майор (15:05:26 05-03-2025) ужесточать надо хранение дома огнестрельного оружия и по кол... А почему в Америке оружие в свободной продаже?Представляете,если бы это было у нас?Что бы тут было?А там ,как то ничего,за исключением отдельных эксцессов.Может дело в самой жизни?Может причины то вовсе не в самом оружии как таковом?
16:14:43 05-03-2025
майор (15:05:26 05-03-2025) ужесточать надо хранение дома огнестрельного оружия и по кол... Надо ещё ограничить оборот вилок, ножей, топоров, вил, ледорубов и другого колющего и режущего инструмента. Убивает не ружье, а человек, у которого оно в руках.
16:37:19 05-03-2025
Гость (16:14:43 05-03-2025) Надо ещё ограничить оборот вилок, ножей, топоров, вил, ледор... Это не майор, а шут. Вы ему ничего не объясните, не знает он, что с помощью бытовых предметов происходит значительно больше убийств , ну а что про ножи и вилки вы ему написали про табуреты, утюги и молотки надо напомнить.
16:30:23 05-03-2025
майор (15:05:26 05-03-2025) ужесточать надо хранение дома огнестрельного оружия и по кол... Не было бы ружья был бы топор, нож, лом, ледоруб и т.д. и т.п.
19:09:18 05-03-2025
майор (15:05:26 05-03-2025) ужесточать надо хранение дома огнестрельного оружия и по кол... Майор, он есть майор, с прямолинейными мозгами. Не даром водка Генеральская на пробке стрелкой указан в какую строну откручивать, чтобы не сорвать резьбу.
19:01:42 05-03-2025
- "По его словам, виновные должны нести ответственность по закону." Виновные - один убит, другой без полголовы.
23:37:27 05-03-2025
Гость (19:01:42 05-03-2025) - "По его словам, виновные должны нести ответственность по з... В чем "виновеость" убитого, следопыт?
20:51:16 05-03-2025
Похоже, глава района решил подмять под себя "хлебное" место.
22:16:56 05-03-2025
гость (20:51:16 05-03-2025) Похоже, глава района решил подмять под себя "хлебное" место.... Он его учредитель, подминатель.
09:05:09 06-03-2025
Вот так чудят люди в колхозе, на всю неделю теперь новость в пабликах. Один на том свете, второй инвалид. Судьбы семей покалечены. Люди, одумайтесь!