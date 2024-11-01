Задать вопрос губернатору можно несколькими способами

01 ноября 2024, 09:13, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию 21 ноября. Об этом политик сообщил в телеграм-канале.

Задать вопрос главе региона можно на сайтах прямой линии и краевого правительства, а также во "ВКонтакте" и в "Телеграме".

Кроме того, вопросы принимают в формате писем в администрациях районов, отделениях "Единой России" и Общероссийского народного фронта.

"Вместе с коллегами внимательно изучим каждое обращение и подготовим ответы. Трансляцию организуем на каналах "Россия 24", "Катунь 24" и ОТР", – отметил Виктор Томенко.

Предыдущую прямую линию губернатор проводил 31 июля. Тогда ему поступило более 1,6 тысячи обращений. Вопросы касались ремонта дорог, строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных, газификации и других важных вопросов.