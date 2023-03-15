Виктор Томенко проверил работу новой амбулатории в Барнауле

Это самый большой модульный медицинский объект, построенный в крае за последнее время

15 марта 2023, 22:10, ИА Амител













































Амбулатория в посёлке Кирова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил работу новой медицинской амбулатории, которую открыли в барнаульском посёлке Кирова. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что это самый большой модульный медицинский объект, построенный в Алтайском крае за последнее время. Амбулатория рассчитана на шесть тысяч пациентов, имеет детское, взрослое отделения, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты.

"Кстати, в этом году мы запустим ещё девять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные амбулатории. Новые медучреждения появятся в Тальменском, Первомайском, Тогульском, Павловском, Мамонтовском, Змеиногорском, Рубцовском, Зональном, Красногорском, Алтайском, Целинном районах и в Барнауле", – написал губернатор.

Томенко добавил, что за последние пять лет во всех муниципалитетах отремонтировали около 700 медицинских учреждений, затратив на это шесть миллиардов рублей.