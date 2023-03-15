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Виктор Томенко проверил работу новой амбулатории в Барнауле

Это самый большой модульный медицинский объект, построенный в крае за последнее время

15 марта 2023, 22:10, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил работу новой медицинской амбулатории, которую открыли в барнаульском посёлке Кирова. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что это самый большой модульный медицинский объект, построенный в Алтайском крае за последнее время. Амбулатория рассчитана на шесть тысяч пациентов, имеет детское, взрослое отделения, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты.

"Кстати, в этом году мы запустим ещё девять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные амбулатории. Новые медучреждения появятся в Тальменском, Первомайском, Тогульском, Павловском, Мамонтовском, Змеиногорском, Рубцовском, Зональном, Красногорском, Алтайском, Целинном районах и в Барнауле", – написал губернатор.

Томенко добавил, что за последние пять лет во всех муниципалитетах отремонтировали около 700 медицинских учреждений, затратив на это шесть миллиардов рублей.

Комментарии 7

  • А он на бехтерева червоная, заглянуть в поликлинику не хочет? Посмотреть как там дела?
    15 марта, Гость   Ответить
  • А что Виктор Томенко наделён полномочиями проверять амбулатории? Может быть посетил?
    16 марта, Гость   Ответить
  • ОООООООООООООООООООООО Бехтерева Х Червонная низя хади. Шорная дыра, а не полуклиника. Шорная !!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • ну посетил здание,вот только само то здание оказывать прием не будет,медработников бы надо,а ни то есть чтоб там работать?
    16 марта, Гость   Ответить
  • А когда, наконец откроют 14 новую на Лазурной?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Главное, чтобы к этой амбулатории чистили дороги не только перед приездом губера.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Кстати, в этом году мы запустим ещё девять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные амбулатории. И зачем эти коробочки? Работать все равно не кому. А те кто в наших поликлиниках работают даже на санитаров психбольницы по квалификации не тянут. Даже первую помощь не смогут оказать не то что диагноз поставить.
    19 марта, Гость   Ответить
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