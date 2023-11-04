Губернатор Алтайского края посетил драмтеатр

04 ноября 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края отпраздновал День народного единства вместе с жителями региона.

Как сообщил политик в телеграм-канале, сегодня, 4 ноября, он посетил гала-концерт в барнаульском драмтеатре, на котором выступили артисты из разных уголков России.

По его словам, одним из подарков к празднику стала карта Алтайского края, вышитая почти 120 людьми из разных муниципальных образований региона.

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко