Виктор Томенко рассказал, как отпраздновал День народного единства
Губернатор Алтайского края посетил драмтеатр
04 ноября 2023, 18:25, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края отпраздновал День народного единства вместе с жителями региона.
Как сообщил политик в телеграм-канале, сегодня, 4 ноября, он посетил гала-концерт в барнаульском драмтеатре, на котором выступили артисты из разных уголков России.
По его словам, одним из подарков к празднику стала карта Алтайского края, вышитая почти 120 людьми из разных муниципальных образований региона.
23:56:44 04-11-2023
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