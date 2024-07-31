Томенко допустил, что поликлинику в Барнауле навсегда уберут из исторического здания

Ремонт, в котором нуждается ветхий объект культурного наследия, обойдется в огромные деньги, отметил губернатор

31 июля 2024, 17:42, ИА Амител

Поликлиника горбольницы № 5 в Барнауле / Фото: amic.ru

Поликлиника горбольницы № 5 в Барнауле, которую перевозят из ветхого исторического здания на пр. Калинина, 16, может уже туда не вернуться. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Но власти ищут вариант, который будет удобен жителям и не потребует непомерно больших трат.

"Невооруженным глазом видно, что нужен ремонт"

Здание по адресу пр. Калинина, 16, где долгое время находилась поликлиника, является объектом культурного наследия и построено в 1930-х годах. Оно уже давно требовало капитального ремонта, отметил Виктор Томенко. А теперь состояние здания просто не позволяет принимать там пациентов.

"Видно невооруженным глазом, что объект культурного наследия, которому уже десятки лет, требует вмешательства и ремонта. Я на объекте был, жалоб было достаточно много. Но в то же время расположение поликлиники удобно для жителей этой части города. Я дал поручение, специализированная организация провела обследование. Выявили, что здание является аварийным. В этой связи я дал поручение, чтобы поликлиника из этого объекта понемногу переселялась", – пояснил губернатор.В итоге было принято решение временно перевести медиков в другой корпус горбольницы № 5, на ул. Кулагина, 10. Глава региона отметил, что там есть свободные помещения, где можно разместить дополнительные кабинеты. На сегодня переехали уже практически все службы. Последние врачи – участковые-терапевты – переедут на новый адрес в первые дни августа.

"Тогда на объекте никого не останется и мы уже сможем начать что-то с ним делать", – отметил Томенко.По его словам, к поликлиническому отделению прикреплено более 33 тысяч горожан.

"Вылетим за миллиард"

При этом Виктор Томенко допустил, что в здание на ул. Калинина поликлиника уже не вернется. По его словам, проект реконструкции, который ранее рассматривали в качестве главного варианта, выходит слишком дорогим.

"Снести его невозможно – объект охраняется государством. Нужно проводить работы, связанные с реставрацией и реконструкцией. Надо укреплять фундамент и несущие конструкции. Чтобы все это еще и привести в соответствие современным медицинским требованиям, нужны дорогие работы. Так мы "вылетим" за миллиард-полтора", – сказал глава региона.

Томенко засомневался, что такой дорогостоящий проект нужен городу и краю. Тем более что есть более оптимальные. По его мнению, средства было бы уместнее вложить в корпус на ул. Кулагина, 10, а поликлинику оставить там насовсем.

"Думаю, у нас есть все возможности сделать корпус на ул. Кулагина комфортной поликлиникой со всеми современными возможностями для людей. Также мы в состоянии улучшить и транспортное обеспечение, чтобы туда можно было удобно подъехать. А на здание на ул. Калинина мы с хозяйской точки зрения смотрим, рассматриваем перспективы преобразования во что-то полезное для города и края", – сказал Томенко. Он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. Оно станет известно по завершении проектных работ, к концу года.

О судьбе этой поликлиники amic.ru уже писал. Узнать, почему проблема настолько усугубилась, можно здесь.