Томенко допустил, что поликлинику в Барнауле навсегда уберут из исторического здания
Ремонт, в котором нуждается ветхий объект культурного наследия, обойдется в огромные деньги, отметил губернатор
31 июля 2024, 17:42, ИА Амител
Поликлиника горбольницы № 5 в Барнауле, которую перевозят из ветхого исторического здания на пр. Калинина, 16, может уже туда не вернуться. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Но власти ищут вариант, который будет удобен жителям и не потребует непомерно больших трат.
"Невооруженным глазом видно, что нужен ремонт"
Здание по адресу пр. Калинина, 16, где долгое время находилась поликлиника, является объектом культурного наследия и построено в 1930-х годах. Оно уже давно требовало капитального ремонта, отметил Виктор Томенко. А теперь состояние здания просто не позволяет принимать там пациентов.
"Видно невооруженным глазом, что объект культурного наследия, которому уже десятки лет, требует вмешательства и ремонта. Я на объекте был, жалоб было достаточно много. Но в то же время расположение поликлиники удобно для жителей этой части города. Я дал поручение, специализированная организация провела обследование. Выявили, что здание является аварийным. В этой связи я дал поручение, чтобы поликлиника из этого объекта понемногу переселялась", – пояснил губернатор.В итоге было принято решение временно перевести медиков в другой корпус горбольницы № 5, на ул. Кулагина, 10. Глава региона отметил, что там есть свободные помещения, где можно разместить дополнительные кабинеты. На сегодня переехали уже практически все службы. Последние врачи – участковые-терапевты – переедут на новый адрес в первые дни августа.
"Тогда на объекте никого не останется и мы уже сможем начать что-то с ним делать", – отметил Томенко.По его словам, к поликлиническому отделению прикреплено более 33 тысяч горожан.
"Вылетим за миллиард"
При этом Виктор Томенко допустил, что в здание на ул. Калинина поликлиника уже не вернется. По его словам, проект реконструкции, который ранее рассматривали в качестве главного варианта, выходит слишком дорогим.
"Снести его невозможно – объект охраняется государством. Нужно проводить работы, связанные с реставрацией и реконструкцией. Надо укреплять фундамент и несущие конструкции. Чтобы все это еще и привести в соответствие современным медицинским требованиям, нужны дорогие работы. Так мы "вылетим" за миллиард-полтора", – сказал глава региона.
Томенко засомневался, что такой дорогостоящий проект нужен городу и краю. Тем более что есть более оптимальные. По его мнению, средства было бы уместнее вложить в корпус на ул. Кулагина, 10, а поликлинику оставить там насовсем.
"Думаю, у нас есть все возможности сделать корпус на ул. Кулагина комфортной поликлиникой со всеми современными возможностями для людей. Также мы в состоянии улучшить и транспортное обеспечение, чтобы туда можно было удобно подъехать. А на здание на ул. Калинина мы с хозяйской точки зрения смотрим, рассматриваем перспективы преобразования во что-то полезное для города и края", – сказал Томенко. Он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. Оно станет известно по завершении проектных работ, к концу года.
О судьбе этой поликлиники amic.ru уже писал. Узнать, почему проблема настолько усугубилась, можно здесь.
17:55:31 31-07-2024
Живем в районе драмтеатра - в поликлинику на Калинина еще более-менее была возможность ходить - только пешком, а на Кулагина вообще невозможно добираться! Неужели ближе к центру нельзя разместить поликлинику! Или пусть переводят в другую - гораздо ближе поликлиника ржд на Строителей или 3-я на Молодежной.
18:19:00 31-07-2024
Гость (17:55:31 31-07-2024) Живем в районе драмтеатра - в поликлинику на Калинина еще бо... Расположение поликлиники на Кулагина, это уже само по себе издевательство над населением. Ну, ладно, во времена СССР можно понять, что она прежде всего для работников Станкостроительного, Меланжевого и Радиозавода была как бы рядом, с натяжкой и для жителей пос. Восточный, но уже расположена далеко даже для них.
00:57:51 01-08-2024
Гость (17:55:31 31-07-2024) Живем в районе драмтеатра - в поликлинику на Калинина еще бо... ага, щас взяли и в РЖД перевели)))
07:18:38 01-08-2024
Гость (17:55:31 31-07-2024) Живем в районе драмтеатра - в поликлинику на Калинина еще бо... Маршрутка #33 как раз мимо Драмтеатра и на Кулагина движется. В путь!
09:29:16 01-08-2024
Гость (07:18:38 01-08-2024) Маршрутка #33 как раз мимо Драмтеатра и на Кулагина движется... Ага, в путь. На Нефтебазу она движется.
17:07:10 02-08-2024
Гость (09:29:16 01-08-2024) Ага, в путь. На Нефтебазу она движется. ... Друг! Надо любить и знать свой город.А хорошо бы с губернатором пройти от ул.Молодежной до Кулагина пешком, причем, с скоростью 75-летнего старика.И посмотреть ,как он оценит сей поход. Несколько рваз добирался до Кулагина от Молодежной, от 40 до 50 минут уходило.Очень плохо ходит трамвай №4.От Молодежной до пл.Октября пешком.А далее трамвай.Правда один раз ходил пешком.По пр. Ленина до ул.Кулагина - по Кулагина до поликлиники. Немного быстрее, чем на транспорте, но не для бабуль этот поход. По-моему, много места за б.Дворцом пионеров.Но новое строительство-долгое дело.В общем, не позаботился заранее город о новой поликлинике, а сейчас будет гадать на кофейной гуще. А может, б. дворец пионеров переоборудовать?
21:17:37 01-08-2024
Гость (17:55:31 31-07-2024) Живем в районе драмтеатра - в поликлинику на Калинина еще бо... Можете сами по заявлению прикрепиться к другой поликлинике
18:20:27 31-07-2024
Снова построят ТРЦ
18:52:44 31-07-2024
,,,рассматриваем перспективы преобразования во что-то полезное для города и края", ... Да, уж.. Действительно, от поликлиники-то какая польза?
19:34:05 31-07-2024
На новом рынке будут строить гаражи-стоянки в центре города, лучше бы поликлинику построили. Где генплан города? Его что-то долго делают. Администрация города ни чего не может сделать в сроки. Наверное молятся чтобы какая-нибудь зараза приключилась. Будет на что списать свою бездеятельность.
21:54:58 31-07-2024
3я на Молодёжной и так перегружена. Все студенты в ней
21:19:09 01-08-2024
Гость (21:54:58 31-07-2024) 3я на Молодёжной и так перегружена. Все студенты в ней... Студенты в 4й горбольнице.
23:04:09 31-07-2024
Прям как раз, снесут поликлинику и м.рашку и построят в лучшем случае т.ц. а то и жилую высотку...
00:57:05 01-08-2024
жители района пл. Советов тоже приписаны на Калинина, а на Кулагина даже транспорт не ходит от ЦУМа. как пожилым людям добираться? это натуральное издевательство!
07:22:38 01-08-2024
Элен без ребят (00:57:05 01-08-2024) жители района пл. Советов тоже приписаны на Калинина, а на ... От остановка Россия ходит.
12:03:22 01-08-2024
Гость (07:22:38 01-08-2024) От остановка Россия ходит....
интересно, какой маршрут? когда-то уже давно был маршрут с Ленинского на Восточный, а тепереча нету...
08:40:56 01-08-2024
Ждем новую "элитную" высотку на этом месте
09:05:45 01-08-2024
Анна (08:40:56 01-08-2024) Ждем новую "элитную" высотку на этом месте...
Да! Ждем! Куплю квартирку там и опять буду сдавать! А вы работайте, негры, солнце высоко, до пенсии далеко!
11:39:20 01-08-2024
Гость (09:05:45 01-08-2024) Да! Ждем! Куплю квартирку там и опять буду сдавать! А в... А Вы не ждите, строится ЖК Опера на Сибирском и панельное "дерьмо" на Союза Республик, вместо бань. А я буду надеяться, что здание общественники смогут сохранить, как сохранили в свое время от застройки парк "Изумрудный"
11:23:02 01-08-2024
про транспортное сообщение особенно смешно, работу на действующих маршрутах не могут наладить