Виктор Томенко рассказал о лучшем акушере Алтайского края

Евгений Хабаров стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей

28 мая 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о Евгении Хабарове – лучшем акушере-гинекологе Алтайского края. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Стаж работы Евгения Хабарова – 29 лет. Он врач высшей категории и работает в перинатальном центре "Дар".

Накануне Евгений Хабаров стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей.

Виктор Томенко добавил, что в рамках регионального проекта 1,5 млрд рублей направят на то, чтобы в крае было больше молодых специалистов. Также он отметил, что на Алтае увеличивают количество мест для студентов-целевиков и расширяют меры поддержки медиков.