Виктор Томенко рассказал о реализации проектов в муниципалитетах Алтайского края

Глава региона поздравил жителей региона с Днём местного самоуправления

21 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днём местного самоуправления. В своём Telegram-канале он отметил, что регион – один из лидеров в стране по числу муниципалитетов.

"Только сельских поселений у нас больше 600. И у каждого, я убеждён, есть свои точки роста и перспективы. А мы со стороны края помогаем алтайским муниципалитетам в реализации самых разных проектов – от строительства и ремонта дорог, школ, детских садов, медучреждений до благоустройства парков, дворов, набережных", – заявил губернатор.

Говоря о работе в муниципалитетах, Томенко рассказал, что в Рубцовске, в частности, идёт капремонт гимназии № 8, в которой учится 1360 человек. По всему краю открылись амбулатории, в том числе в Родинском, Романовском и Тальменском районах. В Алейском районе лишь в 2022 году реализовали сразу 20 проектов.

"В целом за пять лет объём поддержки, который мы предоставляем нашим муниципалитетам, увеличился больше чем в два раза – с 24 миллиардов до 57 миллиардов рублей. Но, конечно, остаётся ещё очень много вопросов, с которыми нужно разбираться. Что мы и делаем каждый день", – добавил он.