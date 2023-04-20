Путин в мае встретится с губернатором Алтайского края Томенко
В графике президента уже запланировано общение, но ещё нет решения по формату встречи
20 апреля 2023, 17:09, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в мае проведёт встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает "Атмосфера".
"Об этом на встрече с фракцией “Единой России” в АКЗС сообщил Андрей Турчак", – отмечает издание.
В графике Путина уже запланировано общение с Томенко, однако пока ещё нет решения по формату встречи.
Напомним, прошлая встреча прошла в онлайн-формате 14 ноября 2022 года. Amic.ru подробно рассказал, что тогда обсуждали президент и губернатор и о чём глава региона попросил.
17:59:36 20-04-2023
Снова ночью и сам за рулём...?
07:57:20 21-04-2023
Вот приедет барин, надеюсь днём, барин нас рассудит. По какой дороге повезут? Будем ориентироваться по тому, где начнут вылизывать. А у нас если дорога терпимо, то фасады в дырах , и наоборот. Не пропустим этот момент, это последний шанс.
08:22:19 21-04-2023
с чего вы взяли что ОН сюда приедет? много чести.они ТОГО к себе вызовут
08:35:23 21-04-2023
Гость (08:22:19 21-04-2023) с чего вы взяли что ОН сюда приедет? много чести.они ТОГО к... они ТОГО к себе вызовут --- по телевизору)))
08:47:52 21-04-2023
повестка - 200% результата на выборах 2024 года, освоение куда надо выделенных денеХ на предвыборную агитацию
11:38:50 21-04-2023
Ну вот 2 моста строят хоть что -то будет сказать... ну и застройка высотками. Интересно что будет сказано про оттк населения рождаемость медицину ЗАВОДЫ и отсутствие кадров и их отток на вахту. Что сделано для туризма кроме ремонта аэропорта? Очень интересно ...хочется послушать отчет уже.