Путин в мае встретится с губернатором Алтайского края Томенко

В графике президента уже запланировано общение, но ещё нет решения по формату встречи

20 апреля 2023, 17:09, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в мае проведёт встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает "Атмосфера".

"Об этом на встрече с фракцией “Единой России” в АКЗС сообщил Андрей Турчак", – отмечает издание.

В графике Путина уже запланировано общение с Томенко, однако пока ещё нет решения по формату встречи.

Напомним, прошлая встреча прошла в онлайн-формате 14 ноября 2022 года. Amic.ru подробно рассказал, что тогда обсуждали президент и губернатор и о чём глава региона попросил.