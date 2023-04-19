Виктор Томенко рассказал о заполнении пруда в "Изумрудном"

Глава региона передал просьбу управляющего парком – не бросать камни в воду

19 апреля 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о заполнении пруда в парке "Изумрудный". Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Как и обещали, пруд в "Изумрудном" заполнили водой. Скоро будем кататься здесь на лодочках – главное, дождаться, когда зима, наконец, отступит. А ещё управляющий парком Владислав Вакаев передаёт просьбу не бросать в воду камни, которыми выложен берег пруда", – написал Томенко.

Он отметил, что со временем такая забава может привести к оголению берега пруда, а также снижению уровня воды.

Напомним, что в 2020-2021 годах на реконструкцию парка направили 124 млн рублей, что позволило создать сеть благоустроенных пешеходных и велодорожек, детские площадки, спортивные мини-площадки, площадку для выгула собак, две беседки и туалеты.

В 2022 году выделили 108 млн рублей на восстановление "визитной карточки" парка – пруда и прилегающей территории. А в 2023-м планируют заполнить пруд, возвести амфитеатр, провести работы по благоустройству и озеленению.