Впервые за 90 лет. Как встретили Пасху в "новом" храме Барнаула в парке "Изумрудный"

Освящение церкви прошло неделю назад

16 апреля 2023, 07:35, ИА Амител





























































































































































Пасха в Крестовоздвиженском храме

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 15 на 16 апреля православные верующие встретили Светлую Пасху- один из важнейших христианских праздников. Во всех храмах прошли ночные богослужения и освящение пасхальных куличей и яиц. Мы решили в этот день заглянуть в в Крестовоздвиженскую церковь, которая недавно вернула здание в парке "Изумрудный", и в котором последнее пасхальное богослужение было в 30-х годах прошлого века.

Напомним, Крестовоздвиженский храм построили в 1908 году. Однако в советское время в здание разместили библиотеку. Затем там в разные годы была общественная столовая, макаронно-лапшевая фабрика и мастерская. В 1950 году здесь стал работать барнаульский планетарий.

Только в 2019 году помещение снова вернули Русской православной церкви, а планетарий решили переместить в бывший кинотеатр "Родина". Однако переезд сильно затянулся. "Родину" несколько лет занимал театр кукол "Сказка", здание которого долго ремонтировали. Когда в 2022 году театралы вернулись на прежнее место, планетарий разместился в "Родине", а Крестовоздвиженский храм передали РПЦ.

Несмотря на то, что храм открыли, ремонт в нём будет продолжаться до конца этого года.