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Виктор Томенко рассказал об алтайской ферме, где разводят австралийских раков

Власти помогут владельцам бизнеса решить проблему с кормами

29 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о ферме по разведению раков, открывшейся в Алтайском крае. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

На "День сибирского поля" он познакомился с предпринимателями, которые открыли первую за Уралом ферму по разведению австралийских раков. Она является одной из крупнейших в России, в месяц здесь могут производить 200-300 килограммов раков.

Бизнесмены рассказали губернатору о том, что есть сложности с кормами, а Томенко попросил их подготовить все необходимые документы, чтобы власти могли разобраться, как помочь в этом вопросе.

Виктор Томенко День сибирского поля
Читайте также в сюжете: День Сибирского поля-2023

Комментарии 3

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Гость

11:58:31 29-06-2023

Капец! Уровень губернатора - разбираться с кормами для раков. Т.е. если кто то завтра захочет разводить коал, то губернатор эвкалипты высадит? Это всё от того что бизнес не "кошмарят" или у нас такой бизнес? Ну нет кормов для австралийских, разводи своих, российских. Дохлятины на корм ракам всегда достаточно.

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Гость

12:59:15 29-06-2023

Гость (11:58:31 29-06-2023) Капец! Уровень губернатора - разбираться с кормами для раков... Для него и выращивают этих раков, как тут не помочь.)

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Гость

15:41:24 29-06-2023

Гость (11:58:31 29-06-2023) Капец! Уровень губернатора - разбираться с кормами для раков... Так это уровень любого губернатора. Там работёнка совершенно непыльная - мелькай в масс-медиа и говори что-нибудь пафосное. А, ещё поручения разобраться или проработать что-то отдавать периодами тоже нужно.

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