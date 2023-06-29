Виктор Томенко рассказал об алтайской ферме, где разводят австралийских раков
Власти помогут владельцам бизнеса решить проблему с кормами
29 июня 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о ферме по разведению раков, открывшейся в Алтайском крае. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
На "День сибирского поля" он познакомился с предпринимателями, которые открыли первую за Уралом ферму по разведению австралийских раков. Она является одной из крупнейших в России, в месяц здесь могут производить 200-300 килограммов раков.
Бизнесмены рассказали губернатору о том, что есть сложности с кормами, а Томенко попросил их подготовить все необходимые документы, чтобы власти могли разобраться, как помочь в этом вопросе.
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11:58:31 29-06-2023
Капец! Уровень губернатора - разбираться с кормами для раков. Т.е. если кто то завтра захочет разводить коал, то губернатор эвкалипты высадит? Это всё от того что бизнес не "кошмарят" или у нас такой бизнес? Ну нет кормов для австралийских, разводи своих, российских. Дохлятины на корм ракам всегда достаточно.
12:59:15 29-06-2023
Гость (11:58:31 29-06-2023) Капец! Уровень губернатора - разбираться с кормами для раков... Для него и выращивают этих раков, как тут не помочь.)
15:41:24 29-06-2023
Гость (11:58:31 29-06-2023) Капец! Уровень губернатора - разбираться с кормами для раков... Так это уровень любого губернатора. Там работёнка совершенно непыльная - мелькай в масс-медиа и говори что-нибудь пафосное. А, ещё поручения разобраться или проработать что-то отдавать периодами тоже нужно.