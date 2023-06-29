Виктор Томенко рассказал об алтайской ферме, где разводят австралийских раков

Власти помогут владельцам бизнеса решить проблему с кормами

29 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о ферме по разведению раков, открывшейся в Алтайском крае. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

На "День сибирского поля" он познакомился с предпринимателями, которые открыли первую за Уралом ферму по разведению австралийских раков. Она является одной из крупнейших в России, в месяц здесь могут производить 200-300 килограммов раков.

Бизнесмены рассказали губернатору о том, что есть сложности с кормами, а Томенко попросил их подготовить все необходимые документы, чтобы власти могли разобраться, как помочь в этом вопросе.