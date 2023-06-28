Виктор Томенко рассказал об открытии форума "День сибирского поля"

Глава региона обозначил цель – стать лидером в стране по сельхозмашиностроению

28 июня 2023, 08:43, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко анонсировал открытие форума "День сибирского поля". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что лидерство края в сельском хозяйстве складывается из нескольких показателей, среди которых производство гречихи и овса, муки и крупы, молока, масла и сыров. По словам Томенко, 80-85% продукции края поставляется за его пределы.

"Отдельный вопрос – перевооружение отрасли. Как я уже говорил, наша цель – стать лидером в стране по сельхозмашиностроению", – добавил губернатор.

Этот, а также ряд других вопросов он намерен обсудить с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Николаевичем Патрушевым.