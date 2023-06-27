Техника, чага и семинары. Как пройдёт агрофорум "День сибирского поля – 2023"

"День сибирского поля – 2023" состоится в Алтайском крае с 28 по 29 июня

27 июня 2023, 17:15, ИА Амител

"День сибирского поля – 2022" / Фото: amic.ru

"День сибирского поля – 2023" пройдет в Алтайском крае с 28 по 29 июня. Место проведения мероприятия традиционное – в Сибирском агропарке на 37-м километре Павловского тракта. В этом году на агрофорум прибудет министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. А в целом в нем примут участие около 300 компаний из разных регионов России. Они представят новейшую сельскохозяйственную технику. Кроме того, на площадке можно будет попробовать алтайские продукты – например, медовые леденцы, алтайскую чагу на основе ягодных экстрактов, мясные деликатесы и так далее. Подробнее о том, как пройдет "День Сибирского поля" – в материале amic.ru.

Что будет интересного на "Дне сибирского поля – 2023"?

22 предприятия презентуют на форуме более 180 экспонатов. Свою продукцию на форуме представят все агроснабженческие организации и предприятия региона, а также компании из других субъектов РФ и государств.

На форуме продемонстрируют товары для ведения сельского хозяйства – от запасных частей и расходных материалов до современной техники. Это тракторы сельскохозяйственного и специального назначения, почвообрабатывающие машины и орудия, посевные комплексы, техника для заготовки кормов, для послеуборочной обработки зерна, зерносушилки, навесное оборудование, колесные диски для сельскохозяйственной техники, сельхозшины и спецшины.

Обещают очень много новинок, которые сделают работу на полях и в аграрном секторе более удобной и эффективной. Например, ООО "ТД "Комплекс Агро" впервые покажет дождевальную машину собственного производства, посевной комплекс, предпосевной культиватор и культиватор для полосной обработки почвы с одновременным внесением удобрений. ООО "СиСорт" познакомит участников форума с фотосепаратором SmartSort B3 CN+CN, предназначенным для очистки сыпучего сырья различного назначения от трудноотделимых примесей. Завод "Алтайские лесные машины" покажет свой гусеничный трактор для лесного и сельского хозяйства ТЛС-5 "Барнаулец", а Завод тяжелых колесных дисков – барабан-проставку для спаривания колес на тракторах и так далее.

Ещё на агрофоруме будут представлены семена, в том числе и новых сортов, средства защиты растений, удобрения и биопрепараты.

А также – новые способы цифровизации производства.

Более 100 предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности края представят около 400 новинок на выставке "Алтайские продукты +100 к здоровью". Там можно будет увидеть большое количество сыров, меда, мясных деликатесов, полуфабрикатов, растительных масел, крупяных, макаронных изделий и безалкогольных напитков. Также можно будет оценить и необычные продукты и напитки – например, алтайскую чагу на основе ягодных экстрактов, медовые леденцы, кокосовое молоко в спрее, макароны с гималайской солью и так далее.

День Сибирского поля-2022/ Фото: amic.ru

Какие мероприятия еще проходят в рамках "Дня поля"?

В программу форума вошли также мастер-классы, консультации и презентации. Всего запланировано около 20 деловых мероприятий. Например, Алтайский государственный аграрный университет организует консультационный семинар "Беспилотные авиационные системы в сельском хозяйстве: опыт применения, кадровое и технологическое обеспечение, правовое регулирование использования". Он призван объединить компании-производители агродронов.

В первый день на форуме обсудят подготовку к уборочному сезону, технологии применения минеральных удобрений, реализацию закона о семеноводстве, эксплуатацию сельхозтехники с минимизацией затрат на бензин и другие темы. Во второй день расскажут о развитии молочного животноводства и переработке молока, проведут профориентационное мероприятие для школьников и студентов, а также поговорят об итогах и о развитии российской системы испытаний сельскохозяйственной техники.

Какие площадки будут работать на форуме?

Одной из крупнейших площадок станет выставка "Алтайские продукты +100 к здоровью!" в центральном павильоне Сибирского агропарка. Прямо на улице около павильона гости смогут попробовать блюда на огне – чевапчичи на гриле, техасский смокер, а также стейки из осетра.

Традиционно на форуме будет работать демонстрационная выставка, где можно будет увидеть почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную технику и машины для защиты растений.

На площадке для демонстрации достижений в области племенного животноводства Алтайского края в этом году представят лучшие племенные заводы и репродукторы Алтая. Около этой выставки расположится и экспозиция с товарами для животноводства, среди которых будут оборудование, корма, добавки, ветеринарные препараты и так далее.

Кроме центрального павильона, выставки техники и экспозиционно-выставочной площадки племенных животных, на территории агропарка будут три конференц-зала, где пройдут семинары, место для общественного питания, помещение администрации, место отдыха, парковки и туалеты. Посмотреть карту объектов можно здесь.

Все площадки фестиваля будут работать с 8 до 17 часов.

"День сибирского поля – 2022" / Фото: amic.ru

Кто будет участвовать в форуме?

По информации официального сайта форума, в мероприятии примут участие более 300 предприятий. Большинство из них – из Алтайского края. Но также приедут представители компаний из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Хакасии, Красноярского и Пермского краев, Омской, Томской областей и так далее. Из Томска, например, на форуме будут представители ООО "Новые технологии" на базе ТУСУР, которое производит сельхоздроны. Из Москвы приедут сотрудники фирмы "Хизара", оказывающей услуги по обработке полей беспилотниками. Иностранным участником форума будет Индия.

Как добраться до Сибирского агропарка?

Сибирский агропарк находится вблизи поселка Прутского Павловского района Алтайского края. Из Барнаула на общественном транспорте можно добраться на маршрутном такси № 257 от ж/д вокзала, автобусами по направлению Барнаул – Павловск от автовокзала и на автомобиле по Павловскому тракту до остановки "Поселок Прутской".

Что такое "День сибирского поля"?

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля – 2023" – одно из крупнейших событий в стране. В Алтайском крае его проводят ежегодно с 2011 года. Организатор мероприятия – Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

В форуме участвуют агроснабженческие организации и заводы сельскохозяйственного машиностроения Алтайского края, а также компании из многих регионов России и зарубежья.

В 2016 году Алтайский край проводил "Всероссийский день поля".