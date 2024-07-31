Виктор Томенко рассказал, позовут ли на День города в Барнаул популярных артистов
Праздник пройдет 31 августа
31 июля 2024, 17:25, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии заявил, что власти Барнаула рассматривают возможность пригласить известных артистов на празднование Дня города, который пройдет 31 августа. По мнению главы региона, подготовкой занимаются власти краевой столицы и именно они должны определить, в каком формате пройдет День города.
"День города мы традиционно отмечаем в конце лета – начале осени. За подготовку праздника отвечает оргкомитет, который возглавляет мэр Вячеслав Франк. Именно он решит, есть ли в бюджете возможность позвать на праздник приглашенную звезду. Кроме того, необходимо учитывать проведение СВО на Украине. Нужен баланс между радостной жизнью и поддержкой участников спецоперации. Администрация города должна сама решить, звать артиста или нет. Ближе к празднику СМИ проинформируют жителей об этом", – сообщил Виктор Томенко.
Напомним, 294-летие Барнаула отметят в этом году 31 августа. Зрителей ждут салюты, а также авиашоу от пилотажной группы "Русские витязи". Полную программу можете почитать по ссылке.
22:12:41 31-07-2024
Хватит уже этих клоунов в Красноярске побывали. И Глюк Оза чесальщица и умирающий солист Агаты Кристи. Лучше эти деньги потратить на нужды города.
23:00:09 31-07-2024
Чурок полно. На день города завезли?
00:04:07 01-08-2024
Не надо артистов, салют и авиашоу, вполне.
05:56:26 01-08-2024
Пригласите SHAMANA)
Сразу столько народа придёт, порадуется. Я русский, Гимн, Встанем отлично бы вписались на площади Сахарова
10:19:36 01-08-2024
Не стоит лишний раз пополнять карманы "звёзд". У них и без наших денег с этим всё в порядке. Деньги лучше потратили бы на действительно нужные для города дела.
10:37:12 01-08-2024
Я думаю, что в нашем городе полно талантливых артистов и певцов. Давайте начнем уже узнавать и слушать наших людей, а не "зажравшихся" столичных деятелей
10:46:29 01-08-2024
Какие звезды!?
У вас на Ленинском дома рассыпаются, денег нет отремонтировать, дороги в яминах, много других проблем упирающийся в нехватку бюджета.СВО продолжается помощь ребятам нужна. Чему веселиться радоваться? Простому народу точно нечему
12:11:53 01-08-2024
А может лучше достроить музей и туберкулезный диспансер? Новые маршруты открыть или цены на проезд каждые 1,5 года не повышать?
10:00:32 02-08-2024
Гость (12:11:53 01-08-2024) А может лучше достроить музей и туберкулезный диспансер? Нов... Да...диспансер жесть
07:23:25 02-08-2024
Пригласить бы можно, на безвозмездной основе! Может кто нибудь из звёзд согласится, не все ведь они бедные или алчные! Понятно, что боевые действия идут, но и в ВОВ люди пели и танцевали. Просто бухать, нюхать, курить можно значит, а детям увидеть звезду было бы приятно.