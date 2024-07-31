Виктор Томенко рассказал, позовут ли на День города в Барнаул популярных артистов

Праздник пройдет 31 августа

31 июля 2024, 17:25, ИА Амител

Празднование Дня Барнаула / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии заявил, что власти Барнаула рассматривают возможность пригласить известных артистов на празднование Дня города, который пройдет 31 августа. По мнению главы региона, подготовкой занимаются власти краевой столицы и именно они должны определить, в каком формате пройдет День города.

"День города мы традиционно отмечаем в конце лета – начале осени. За подготовку праздника отвечает оргкомитет, который возглавляет мэр Вячеслав Франк. Именно он решит, есть ли в бюджете возможность позвать на праздник приглашенную звезду. Кроме того, необходимо учитывать проведение СВО на Украине. Нужен баланс между радостной жизнью и поддержкой участников спецоперации. Администрация города должна сама решить, звать артиста или нет. Ближе к празднику СМИ проинформируют жителей об этом", – сообщил Виктор Томенко.

Напомним, 294-летие Барнаула отметят в этом году 31 августа. Зрителей ждут салюты, а также авиашоу от пилотажной группы "Русские витязи". Полную программу можете почитать по ссылке.